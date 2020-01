– Użytkownicy aplikacji Yanosik mają możliwość dodania auta poprzez zeskanowanie kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego. Taka opcja sprawia, że kierowcy z poziomu smartfona mogą sprawdzić historię samochodu czy rozeznać się w ofertach OC od różnych ubezpieczycieli, a nawet liczyć na zniżkę ubezpieczeń komunikacyjnych za bezpieczny styl jazdy – powiedziała Julia Rachwalska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Zgromadzenie anonimowych danych na temat aut skłoniło nas do przedstawienia podsumowania dotyczącego najpopularniejszych samochodów w Polsce – wyjaśniła.

Reklama

Stary czy nowy?

Wyniki? Najpierw sprawdzono wiek pojazdów. W tym przypadku nie ma większego zaskoczenia – w Polsce nadal dominują stare auta. Nowe (do 3 lat) stanowią zaledwie 1,2 proc. wszystkich samochodów dodanych w aplikacji Yanosik. Najpopularniejszy wiek osobówek to 15 lat, następnie 16 i 14 lat. Najczęściej w Polsce spotykane są auta wyprodukowane w latach 1998-2008 r.

Top 5 aut w Polsce

Najpopularniejszym samochodem Polaków jest… Volkswagen Passat. Drugie miejsce należy do Audi A4, natomiast trzecią pozycję na podium zajął Volkswagen Golf. W czołówce znalazł się także Opel Astra oraz Ford Focus.

Gdzie naprawić samochód?

Wreszcie analitycy Yanosika sprawdzili, gdzie Polacy naprawiają swoje auta. Z raportu wynika, że aż 88 proc. kierowców wybiera lokalne warsztaty, a zaledwie 12 proc. oddaje swoje cztery kółka do autoryzowanych serwisów.

– Taka tendencja może mieć powiązanie z wiekiem samochodów. Osoby, które posiadają 15-letnie pojazdy raczej nie oddają ich do autoryzowanych serwisów. Z kolei właściciele nowych często mają w gwarancji zapewnione serwisowanie swojego pojazdu. Taka zależność może mieć decydujący wpływ na wybór miejsca naprawy – ocenia Rachwalska. – Przed oddaniem auta do naprawy warto sprawdzić opinie o danym miejscu. W aplikacji Yanosik znajduje się ok. 6385 warsztatów, które można oceniać, a aplikacja może prowadzić do konkretnych miejsc – doradziła.