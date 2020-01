"2 stycznia Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przejął do dalszego prowadzenia sprawę kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód. W toku tego postępowania został zgromadzony materiał dowodowy, który uzasadniał skierowanie do sądu dyscyplinarnego wniosku w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pani prokurator" - podkreśliła w rozmowie z PAP prokurator Bialik.

Dodała, że tego samego dnia sąd dyscyplinarny zezwolił na pociągnięcie prokurator do odpowiedzialności karnej, co umożliwiło przedstawienie jej zarzutu i przeprowadzenie czynności procesowej z jej udziałem. Prokuratorzy z Wydziału Spraw Wewnętrznych PK zdecydowali się zastosować nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu prokuratora i czynnościach służbowych.

"Bezpośredni przełożony pani prokurator rozpoczął dodatkowo postępowanie służbowe. Za czyn z artykułu 178a par. 1 grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat" - podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Prokurator Bialik dodała, że nie zna jeszcze akt sprawy i nie potrafi w tym momencie odpowiedzieć na pytania dotyczące dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP wynika, że do zatrzymania prokurator Sylwii Cz. doszło w okresie okołoświątecznym.