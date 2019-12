SOP, która odpowiadała za ochronę Angeli Merkel, miała ją zawieźć z lotniska w Balicach do oddalonego o około 50 km Oświęcimia. Serwis tvn24.pl twierdzi, że funkcjonariusze SOP zatrzymali kolumnę z kanclerz Niemiec na trasie i przesadzili ją z opancerzonej limuzyny do innego samochodu.

– Niedoświadczony kierowca, który jechał z Merkel, wpadł w panikę po tym, jak samochód miał chwilowe problemy z mocą. To absolutna kompromitacja – miał powiedzieć informator. – Prawdopodobnie przypadkowo ustawił w komputerze pokładowym limit prędkości. Auto zostało potem sprawdzone. Nie było żadnej awarii. Przesadzenie VIP-a tej rangi co kanclerz Niemiec do innego samochodu to karygodny błąd – podkreśla drugi.

Kolejny rozmówca stwierdził, że w takiej sytuacji wystarczyło wyłączyć i włączyć silnik. – Samochód działałby normalnie. To podstawowa wiedza, ale wielu kierowców w SOP nie zna nawet instrukcji samochodów – zauważył.

Wpadka SOP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji została przedstawiona inaczej. – Komendant SOP wyjaśniał, że trzeba było zmienić samochód kanclerz Merkel, bo doszło do awarii – przyznał informator z MSWiA.

Z ustaleń tvn24.pl wynika, że za kierownicą pancernej limuzyny Merkel miał siedzieć funkcjonariusz z dużym stażem w SOP i Biurze Ochrony Rządu (poprzedniku SOP), który jednak jako kierowca pełni tam służbę od niedawna. Wcześniej był pirotechnikiem.

– Z VIP-ami jeździ mniej więcej od roku. Przeszedł podstawowy kurs w Ułężu, ale by prowadzić samochód pancerny, trzeba mieć specjalny certyfikat. Dali go do Merkel, bo jest koło czterdziestki i przynajmniej na oko nie widać, że to niedzielny kierowca z zerowym doświadczeniem – stwierdził jeden z rozmówców z SOP.