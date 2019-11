Nowe auto jeszcze przed końcem 2019 roku? To może być bardzo dobry ruch na najbliższe lata. Szczególnie, że od 1 stycznia 2020 roku na terenie Unii Europejskiej zacznie obowiązywać zaostrzona norma emisji na poziomie 95 g CO 2 /km i będzie ona związana z wysokimi karami dla producentów (95 euro za 1 g przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych samochodów). Eksperci prognozują, że zmiana przepisów pociągnie za sobą wzrost cen samochodów. Dlatego, jeśli ktoś jeszcze waha się nad zmianą auta, to w obliczu nadciągających podwyżek powinien rozważyć przyspieszenie decyzji. A jak sfinansować nowe cztery kółka i przy okazji nie przepłacić? W rzece najróżniejszych ofert kredytowych ciekawą alternatywą może być wynajem długoterminowy dla klientów indywidualnych. Nie, to nie jest pomyłka. Takie właśnie nowatorskie rozwiązanie pod nazwą "Twój Nowy Samochód" oferuje firma Carefleet, która swoje 15-letnie doświadczenie w finansowaniu i zrządzaniu firmowymi flotami pojazdów postanowiła przekuć na ofertę adresowaną do konsumentów.

– Choć Carefleet kojarzony jest przede wszystkim z wynajmem pojazdów dla firm, od dłuższego czasu z uwagą przyglądamy się potrzebom klientów indywidualnych w odniesieniu do samochodów i szeroko rozumianej mobilności – powiedział dziennik.pl Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A. – Zauważyliśmy, że na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo zmieniło się podejście Polaków do kwestii nie tylko użytkowania aut, ale również kupowania ich na własność. Samochodu nie traktujemy już w kategoriach inwestycji czy istotnego składnika majątku, jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Dziś to narzędzie, które ma nam ułatwić sprawne dotarcie do pracy, zrobienie zakupów, odebranie dzieci z przedszkola lub szkoły czy rodzinny wyjazd na wakacje. Współcześni użytkownicy samochodów nie chcą również przejmować się naprawami auta, wymianą opon czy jego sprzedażą, kiedy dojdą do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy ofertę Twój Nowy Samochód. To usługa dla wszystkich tych, którzy chcą podążać z duchem czasu – jeździć nowymi, atrakcyjnymi autami, relatywnie często je wymieniać, a przy tym nie przepłacać – wyjaśnił.

Rozwiązanie dostosowane przez Carefleet do potrzeb Kowalskiego czy Nowaka nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej i przypomina umowę abonamentu na korzystanie z telefonu komórkowego. W przypadku samochodu zamiast kupować go w całości, płacimy tylko za jego używanie. Umowę można podpisać na okres od 24 do 60 miesięcy i to bez angażowania własnej gotówki na opłatę początkową, czy dodatkowych zabezpieczeń.

– Wybierając ofertę Twój Nowy Samochód kierowca płaci znacznie niższe raty niż w przypadku kredytu samochodowego. W ramach stałej, miesięcznej opłaty ma zapewnione finasowanie samochodu oraz obsługę serwisową – wskazał Bartosz Olejnik. – Dodatkowo może skorzystać z preferencyjnej oferty na zakup, przechowywanie i sezonową wymianę opon, pełne ubezpieczenie (OC, AC, NNW) oraz Assistance – dodał ekspert Carefleet S.A.

W sytuacji kiedy ktoś ma pieniądze np. ze sprzedaży wcześniejszego pojazdu, może przeznaczyć je na wpłatę własną i w efekcie obniżyć miesięczną ratę za wynajem nowego samochodu. Po zakończeniu kontraktu auto można wykupić na własność lub przesiąść się do innego, nowego samochodu, korzystając z aktualnej oferty, a dotychczas używany oddać do Carefleet, nie martwiąc się o jego odsprzedaż, czy utratę wartości.

Długoterminowy najem samochodów, czyli tzw. abonament samochodowy, zyskuje dużą popularność, stając się poważną alternatywą do zakupu aut na własność. Umożliwia on korzystanie z nowego samochodu bez angażowania własnych oszczędności, ograniczając wydatki związane z użytkowaniem pojazdu do miesięcznego czynszu. W zależności od podpisanej umowy odpadają więc koszty ubezpieczenia, przeglądów czy zakupu i wymiany opon.

Suzuki Vitara / Suzuki / idziaszek

Przykładowo tak popularne wśród klientów indywidualnych w Polsce nowe Suzuki Vitara napędzane benzynowym silnikiem 1.4 BOOSTERJET/140 KM w wersji Premium w ofercie "Twój Nowy Samochód" po wpłaceniu ok. 7,7 tys. zł opłaty początkowej jest dostępne od ok. 1115 zł miesięcznie dla umowy zawartej na 4 lata. W tym czasie można cieszyć się modnie wystylizowanym, dopracowanym japońskim SUV-em wyposażonym m.in. w klimatyzację automatyczną, światła dzienne i tylne w technologii LED, system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym, łączność Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, tempomat i kamerę cofania. W ratę wliczono Assistance oraz usługę obejmującą zakup, przechowywanie i sezonową wymianę opon. Dodatkowo należy doliczyć cenę rocznego ubezpieczenia tego samochodu kształtującą się na poziomie od 2443 zł.

Oferta Carefleet obejmuje również modele Hondy (Jazz oraz Civic) czy samochody z półki premium produkowane przez koncern BMW (seria 3, X1, X2, X3) i należące do bawarskiego giganta Mini (Cooper, Cooper S, Countryman Cooper). Kierowcy poszukujący innego auta do sfinansowania w ramach programu "Twój Nowy Samochód" mogą też za pośrednictwem formularza internetowego złożyć zamówienie na swoje wymarzone "cztery kółka".