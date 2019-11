Poniedziałek, 18 listopada w historii motoryzacji zapisze się jako dzień wyprodukowania 12-milionowego samochodu w fabryce FCA w Tychach. Rekordowym autem okazał się Fiat 500. Zresztą właśnie ten model od ponad 12 lat stanowi lwią część produkcji śląskiego zakładu, ponieważ jest najczęściej kupowanym autem miejskim w Europie. Od 2007 roku, czyli od momentu rozpoczęcia produkcji Fiata 500 samochody z Tychów znalazły odbiorców w około 100 krajach świata. Najwięcej wyeksportowano do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Japonii. Produkowane w Polce auta trafiły też np. do Chin, Wietnamu czy Algierii.

Co ciekawe, trzy dni wcześniej z linii produkcyjnej tyskiego zakładu zjechała 500-tysięczna, biała Lancia Ypsilon w wersji LPG. Ten model słynnej marki jest prawdziwym przebojem we Włoszech…

W Tychach pojawił się Luca Napolitano, szef marki Fiat na Europę Środkową i Wschodnią / Fiat

Jednak współczesnym modelom do tej pory nie udało się przebić wyniku słynnego Fiata 126p – na Śląsku powstało ponad 3,3 mln sztuk tego auta (dokładnie 3 318 674 egz.). Drugi wynik w historii fabryki należy do Fiata 500 – przeszło 2,3 mln aut. Podium zamyka Panda, której polski zakład wydał na świat ponad 2,15 mln egz. Fiat Seicento/600 to wynik powyżej 1,3 mln sztuk.

FCA Poland to największa z 13 spółek Grupy FCA w Polsce. W 2018 roku z linii produkcyjnych FCA Poland zjechało niemal 260 tys. szt. samochodów marek Fiat, Abarth i Lancia. Z tej liczby 99 proc. znalazło odbiorców w 58 krajach na całym świecie. FCA Poland jest jednym z największych eksporterów w Polsce.

Wyprodukowano 12-milionowy samochód w fabryce Fiat Chrysler Automobiles w Tychach / Fiat

Spółka podkreśla, że w ciągu 27 lat (od 1992) Grupa FCA zainwestowała w Polsce 11,3 mld zł. Dzięki tej kwocie zmodernizowano infrastrukturę zakładu w Tychach. Powstała m.in. nowa zrobotyzowana spawalnia, nowa lakiernia wodorozcieńczalna i nowa hala montażu samochodów. W ocenie FCA inwestycje wpłynęły również na prace badawczo-rozwojowe, poprawę warunków pracy, organizowanie szkoleń, ochronę środowiska oraz dostosowanie produkcji do światowych standardów.

Obecnie FCA Poland jest jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce oraz jednym z największych pracodawców w regionie dając zatrudnienie niemal 2,5 tys. pracownikom. Samochody produkowane w Tychach od lat znajdują się w czołówce rankingów niezawodności, a aż dwa modele - Fiat Panda i Fiat 500 - zdobyły tytuł Car of The Year.

Fiat 500 od 2007 roku cieszy się ogromną popularnością / Fiat

Koncern przypomina, że za początek przemysłu motoryzacyjnego na Śląsku jest uznawany 1971 rok. Właśnie wtedy z linii montażowych FSM (Fabryka Samochodów Małolitrażowych) w Bielsku-Białej zjechały pierwsze samochody marki Syrena. Po tym, jak w 1973 roku polski rząd wykupił licencję od Fiata, w bielskim zakładzie ruszyła produkcja pierwszych Fiatów 126p. W 1975 roku powstał zakład produkcyjny w Tychach, gdzie kontynuowano produkcję kultowego Malucha. Łącznie przez 27 lat (1973-2000), w fabrykach w Tychach i Bielsku-Białej wyprodukowano 3 318 674 Fiatów 126p.

W 1991 roku w Tychach ruszyła produkcja Fiata Cinquecento, a w 1997 roku - Fiata Seicento. W międzyczasie - w 1992 roku - została zawarta umowa z włoskim Fiatem, w wyniku której powstał Fiat Auto Poland. Pod nową nazwą zakład produkował i montował takie samochody jak: Cinquecento, Uno, Punto, Seicento, Bravo, Brava, Marea, Ducato, Iveco, Seicento, Siena i Palio Weekend, Panda, Fiat i Abarth 500 oraz od 2011 roku - Lancię Ypsilon. Poza tym w latach 2008-2016 powstawały na Śląsku również Fordy KA (514 288 sztuk).