Toyota odkryła żyłę złota? Japoński producent, który obecnie jest kojarzony z technologią hybrydową właśnie postanowił zbudować drugi filar swojego biznesu w Europie. Nad Wisłą rusza budowa struktur nowej marki nazwanej Toyota Professional. Jej zadaniem będzie sprzedaż i obsługa samochodów dostawczych, pikapów oraz osobowych wersji vanów. A plan jest ambitny – na 2020 rok firma zapowiada podwojenie dotychczasowych wyników sprzedaży. Po Polsce sieć ma rozszerzyć się na cały Stary Kontynent.

– Krok ten wynika z rozbudowy gamy modelowej w tym segmencie rynku o kompaktowego vana Proace City oraz z rosnącej popularności modeli Proace, Proace Verso i Hilux – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk. – Budowa sieci Toyota Professional w Polsce to program pilotażowy, który Toyota Motor Europe powierzyła polskiemu oddziałowi firmy . Koncepcja działalności wypracowana w naszym kraju zostanie w przyszłości wdrożona w całej Europie , a doświadczenia polskich dilerów pomogą w tworzeniu nowej marki aut dostawczych w pozostałych krajach regionu – wskazał.

Pierwszy salon Toyota Professional Carolina Centrum Samochodów Dostawczych powstał w Sulejówku. Kolejne zaplanowano w stolicy Wielkopolski oraz w województwie lubuskim. Stacja Poznań Sady rozpocznie działalność jeszcze w listopadzie, nieco później salon Zielona Góra. A w następnych miesiącach do sieci dołączą kolejne obiekty.

Toyota Proace City / Dziennik Gazeta Prawna

– Do tej pory angażowaliśmy w sprzedaż naszych aut dostawczych 1/3 sieci autoryzowanych salonów Toyoty. Jednak dziś, by móc wprowadzić najlepsze wzorce jakości obsługi także dla tej grupy samochodów, uruchamiamy program Toyota Professional – zapowiedział Tomasz Suliga, LCV Manager. – To będą wysoce wyspecjalizowane obiekty, powstające w nowych lokalizacjach. Naszym celem jest stworzenie w kolejnych latach nowej sieci sprzedażowo-serwisowej Toyoty dla tej grupy aut – podkreślił.