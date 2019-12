Toyota swoje fabryki w Polsce uczyniła europejskim centrum produkcji napędów hybrydowych i drugim obok Japonii miejscem rozwoju tej technologii na świecie. A teraz nadeszły sensacyjne wieści z Tokio. Na fotelu prezesa Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), czyli spółki łączącej zakłady koncernu w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, pierwszy raz w historii usiądzie Polak, Dariusz Mikołajczak. Taką zmianę warty można określić rewolucyjną tym bardziej, że Japończycy od zawsze mają zwyczaj mianowania najwyższym kogoś ze "swoich". Muszą czuć, że kontrolują sytuację. A zdobyć uznanie w ich oczach jest niełatwe.

– To bezprecedensowa sytuacja, nigdy dotąd polski menadżer nie piastował tak wysokiego stanowiska w światowej strukturze fabryk Toyoty – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Aktualny prezes TMMP Eiji Takeichi po czterech latach pracy w Polsce wraca do centrali koncernu w Japonii. Mikołajczak, który dziś jeszcze jest dyrektorem fabryki w Jelczu-Laskowicach, stery całego dolnośląskiego ośrodka produkcyjnego japońskiego giganta przejmie 1 stycznia 2020 roku. Od tego dnia Polak będzie raportować bezpośrednio do centrali w Tokio, gdzie zasiada zarząd odpowiedzialny za fabryki Toyoty na całym świecie. A nad nimi czuwa prezydent japońskiego giganta Akido Toyoda.

Od stycznia na głęboką wodę

I już od pierwszych chwil pracy na nowym stanowisku oczy japońskich bossów będą skierowane na polskiego prezesa TMMP. Mikołajczak na początek zajmie się doprowadzeniem do uruchomienia w kwietniu 2020 roku, w Jelczu-Laskowicach pierwszej z dwóch planowanych linii produkcyjnych silnika 1.5 TNGA – Toyota New Global Architecture (tu Toyota zainwestowała ok. 400 mln zł). Rok później w fabryce w Wałbrzychu nakładem 300 mln zł ma wystartować pierwsza z dwóch planowanych linii współpracującej z tym silnikiem elektrycznej przekładni hybrydowej e-CVT. Rocznie ma powstawać 175 tys. egz. tego kluczowego w napędzie elektryczno-spalinowym elementu.

Toyota Yaris / Toyota

Mikołajczak będzie też nadzorować niedawno powierzone dolnośląskim fabrykom inwestycje na kwotę 600 mln zł. Dzięki nim Toyota ma podwoić moce produkcyjne w Polsce. Wiadomo, że wałbrzyski zakład w 2021 r. uruchomi drugą linię produkcyjną elektrycznej przekładni hybrydowej e-CVT 1.5 (roczna zdolność 175 tys. sztuk). Z kolei konwencjonalny trzycylindrowy silnik 1.5 zacznie powstawać na Dolnym Śląsku w 2022 r. Części do produkcji dostarczy m.in. zakład w Jelczu-Laskowicach. Kompletne układy hybrydowe 1.5 "made in Poland" mają trafić m.in. pod maskę najnowszej, czwartej generacji Toyoty Yaris, której produkcja ruszy we Francji w 2020 r.

Dziś fabryka w Wałbrzychu produkuje elektryczne przekładnie do samochodów hybrydowych współpracujących z silnikiem 1.8, 1-litrowe jednostki benzynowe oraz manualne i półautomatyczne skrzynie biegów. Obecnie roczne możliwości produkcyjne sięgają 175 tys. elektrycznych przekładni do hybryd, 258 tys. silników i 633 tys. skrzyń biegów. Zakład w Jelczu-Laskowicach produkuje silnik benzynowy 2.0 Dynamic Force w technologii TNGA, który stanowi część hybrydowego napędu nowej Corolli i od niedawna modelu C-HR.

Toyota Corolla TS Kombi 2.0 Hybrid e-CVT Executive / dziennik.pl

Polak zastąpi Japończyka

Eiji Takeichi, obecny prezes TMMP, po czterech latach pracy na Dolnym Śląsku wraca do centrali Toyoty w Japonii. Przypominamy, że od chwili jego pojawienia się w Polsce w styczniu 2016 roku doszło do połączenia zakładów w Jelczu-Laskowicach i w Wałbrzychu. W tym czasie polskie fabryki koncernu pozyskały sześć nowych projektów związanych z technologią hybrydową (elektryczne przekładnie hybrydowe e-CVT oraz silniki benzynowe TNGA), które zwiększają zaangażowanie inwestycyjne Toyoty w Polsce do ponad 5,5 mld zł. Zakłady na Dolnym Śląsku zaopatrują montownie samochodów Toyoty oraz Grupy PSA i firmy Lotus: w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Rosji oraz w Republice Południowej Afryki i Japonii.

Dariusz Mikołajczak został pierwszym w historii polskim prezesem fabryk Toyoty / Toyota / Maciej Niechwiadowicz

Dariusz Mikołajczak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również programy rozwojowe dla kadry zarządzającej organizowane przez Toyota Institute w Japonii oraz University of Pennsylvania w USA. Od ukończenia studiów jest związany z branżą motoryzacyjną. Pracował między innymi w Volvo Bus Polska. W 2000 r. dołączył do TMMP w Wałbrzychu jako menedżer produkcji i był odpowiedzialny za uruchomienie od podstaw produkcji przekładni manualnych. W 2004 r. został dyrektorem produkcji, a po czterech latach awansował na dyrektora generalnego odpowiedzialnego za piony inżynierii, jakości i utrzymania ruchu. W 2010 r. objął stanowisko wiceprezesa ds. produkcji. Od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. Mikołajczak pracował jako dyrektor generalny działu inżynierii produkcji w największej fabryce silników Toyoty – Kamigo. Odpowiadał tam za uruchomienie nowych linii produkcyjnych w Japonii oraz w zakładach koncernu na świecie. Na początku 2014 r. wrócił na Dolny Śląsk i objął stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych TMMP, odpowiadając za zasoby ludzkie, finanse, IT, logistykę i planowanie produkcji. Po połączeniu polskich fabryk Toyoty w kwietniu 2017 r. został jednocześnie dyrektorem fabryki w Jelczu-Laskowicach. Jego hobby to m.in. żeglarstwo i biegi (był uczestnikiem dwóch maratonów). Jest żonaty, ma dwoje dzieci.