Dotąd Dni Otwarte WORD odbyły się w ośrodkach w Katowicach, Rybniku i Tychach; planowane są kolejne takie wydarzenia.

- Dzień Otwarty daje kandydatom na kierowców możliwość zapoznania się z placem manewrowym, samochodem egzaminacyjnym czy też próbnego podejścia do egzaminu teoretycznego. Chodzi o przełamanie bariery psychologicznej i zmniejszenie stresu podczas właściwego egzaminu - wyjaśnił dyrektor katowickiego WORD Mirosław Grzywa.

- To jednocześnie świetna okazja do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co należy do naszych zadań statutowych. Działania w tym zakresie zamierzamy zdecydowanie wzmocnić. Sięgamy przy tym po nowinki techniczne, którymi chcemy przyciągnąć mieszkańców aglomeracji - dodał.

Wśród najnowszych nabytków ośrodka niebawem znajdzie się tzw. symulator decyzyjnego czasu reakcji. - Takiego urządzenia do tej pory nie mieliśmy. Umożliwia ono sprawdzenie naszego czasu reakcji przy zmieniających się warunkach atmosferycznych albo braku koncentracji związanym z używaniem podczas jazdy telefonu komórkowego – tłumaczy Janusz Markiewicz z katowickiego WORD-u, cytowany w poniedziałkowym komunikacie ośrodka.

Inna nowość to symulator dachowania, przygotowany na bazie samochodu smart. Umożliwia on m.in. regulację prędkości, z jaką obraca się samochód. Trzecie urządzenie - symulator zderzeń, przypomina zjeżdżalnię z zamontowanym fotelem samochodowym. Pokazuje ono, jak silna jest reakcja pasów już przy zderzeniu z prędkością 10 km na godzinę. Poza używaniem symulatorów do celów prewencyjnych i edukacyjnych, ośrodek planuje wynajmować je zainteresowanym podmiotom na zasadach komercyjnych.

Katowicki WORD w swoich oddziałach terenowych przeprowadza rocznie ponad 200 tys. egzaminów na prawo jazdy. Około 95 proc. z nich dotyczy najpopularniejszej kategorii B - tu sukcesem kończy się średnio co trzeci egzamin. Rekordzistką jest kobieta, która próbuje zdobyć prawo jazdy już od kilku lat - dotąd ponad sto prób zakończyło się niepowodzeniem.

Z doświadczenia egzaminatorów wynika, że przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy nie ma znaczenia płeć, istotny bywa natomiast wiek - najmniej problemów ze zdaniem egzaminu mają osoby, które nie skończyły 30 lat.

- W przypadku najpopularniejszej kategorii B poziom zdawalności w naszym ośrodku jest zbliżony do innych WORD-ów w kraju i wynosi ponad 30 proc. Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo duże natężenie ruchu w naszej aglomeracji, co sprawia, że egzamin odbywa się w trudniejszych warunkach niż w wielu miejscach Polski. Jeśli chodzi o przygotowanie kursantów do egzaminu, od lat mamy pewien constans. Nie zmieniają się również elementy, które podczas egzaminu praktycznego sprawiają największą trudność - ocenia egzaminator nadzorujący w katowickim WORD Eugeniusz Tomala.

Średnio co trzecia z osób przystępujących do egzaminu praktycznego na kategorię B oblewa go na placu manewrowym, gdzie największą przeszkodą okazuje się jazda po łuku. Dotyczy to zwłaszcza cofania. - W ruchu drogowym powodem niezaliczenia egzaminu jest najczęściej wymuszenie pierwszeństwa, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwa zmiana pasa ruchu. Tu nakładają się na siebie słabe przygotowanie, brak doświadczenia i stres – wyliczał Tomala.

Lepiej prezentują się statystyki zdawalności na kategorie uprawniające do poruszania się po drogach innymi pojazdami niż samochody osobowe. W katowickim WORD wynoszą odpowiednio 54 proc. (kategoria A – motocykle), 51 proc. (C – samochody ciężarowe) i 59 proc. (D - autobusy). Eksperci ośrodka tłumaczą to lepszym przygotowaniem zdających, którzy przystępując do egzaminu mają już uzyskane wcześniej uprawnienia do kierowania autami osobowymi. Nie bez znaczenia jest też determinacja zdających, dla których zdobycie dodatkowych uprawnień oznacza często lepszą pracę lub atrakcyjniejsze zarobki.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach jest instytucją nadzorowaną przez samorząd Woj. Śląskiego. To największy w Polsce ośrodek egzaminowania kierowców. Zatrudnia ponad 80 egzaminatorów w oddziałach w Katowicach, Bytomiu, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Tychach i Dąbrowie Górniczej. W 2018 r. w katowickim WORD przeprowadzono ok. 200 tys. egzaminów na prawo jazdy różnych kategorii. W ramach działań edukacyjnych eksperci WORD m.in. odwiedzają szkoły i przedszkola, uczestniczą w imprezach plenerowych, prowadzą prelekcje z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz rozdają poprawiające widoczność po zmroku odblaskowe elementy stroju.