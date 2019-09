30 kwietnia 2019 roku nastał koniec ery. Przynajmniej dla Japończyków. Era Heisei zakończyła się wraz z abdykacją cesarza Akihito. Co prawda, nowa era Reiwa już się rozpoczęła, ale nowy cesarz Japonii, Naruhito, wciąż nie był koronowany. To zmieni się w niedzielę 22 października – wtedy cała Japonia oraz dygnitarze ze 190 krajów będą świadkami historycznej uroczystości. Na taką okazję konieczny był wyjątkowy samochód.

Zadania podjęła się Toyota. Opracowana specjalnie na koronację limuzyna Century w wersji kabrio nazywana cesarskim samochodem paradnym (Royal Parade Car) przewiezie cesarza Naruhito razem z żoną Masako na odcinku 4,6 km z Pałacu Cesarskiego do pałacu Akasaka. Parada ulicami Tokio będzie trwała 30 minut. Trasa została tak wybrana, by jak najmniej utrudnić życie kierowców i mieszkańców tej zatłoczonej metropolii, a także by stworzyć widzom jak najwięcej możliwości do robienia zdjęć cesarskiej parze.

Toyota Century Convertible / Toyota

Samochód jest oparty na najnowszej, trzeciej generacji Toyoty Century, zaprezentowanej w 2017 roku. Ma 5340 mm długości i 1930 mm szerokości. Auto napędza seryjny dla tego modelu układ hybrydowy czwartej generacji o mocy 430 KM, z 5-litrowym silnikiem V8.

Limuzyna została wykonane z prawdziwie japońską starannością, o czym świadczy choćby emblemat na przednim grillu, którego wykonanie zajęło 6 tygodni, czy lakier nakładany w siedmiu etapach, trzykrotnie polerowany na mokro (wideo niżej). Po usunięciu dachu tylne fotele zostały uniesione o 4 cm, a oparcia ustawione pod kątem 25 stopni, dzięki czemu para cesarska będzie lepiej widoczna. Na przednim zderzaku auta widnieje cesarskie godło.

Toyota Century - tak powstaje dzieło sztuki na kołach

Po niedzielnej ceremonii samochód będzie czasowo wystawiany w pałacach w Tokio i Kioto. Będzie także służył cesarzowi w czasie wyjątkowych wydarzeń, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Niedzielna uroczystość będzie pierwszą cesarską paradą od 30 lat. Poprzednia – z okazji koronacji cesarza Akihito – miała miejsce 12 listopada 1990 roku. Wówczas cesarza wiózł Rolls Royce Corniche III z 1990 roku.