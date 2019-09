Według uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Licznika elektromobilności, na koniec sierpnia 2019 r. dwie trzecie z zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV). Było ich 4178. Pozostałe 2494 pojazdy stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV). Podział rynku między BEV i PHEV w proporcji dwa do jednego nie zmienił się.

Na koniec sierpnia flota elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w Polsce wynosiła 388 szt., a liczba elektrycznych autobusów - 206 szt.

W ocenie dyrektora zarządzającego PSPA Macieja Mazura, dzięki aktywności Solarisa i Volvo, Polska wyrosła na europejskiego lidera w eksporcie elektrycznych autobusów.

- Znajdujemy się w czołówce również w zakresie wdrażania zero- i niskoemisyjnego transportu publicznego - dodał Mazur, przypominając, że na skutek ostatnio ogłoszonych lub rozstrzygniętych przetargów m.in. 130 elektrobusów trafi do Warszawy, a 50 do Krakowa.

Rośnie także liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, których liczba na koniec sierpnia osiągnęła 5731.

W ocenie prezesa PZPM Jakuba Farysia, do rosnącej liczby rejestracji motocykli i motorowerów z napędem elektrycznym na pewno przyczynił się znacznie niższy koszt użytkowania oraz stosunkowo łatwy sposób naładowania takiego pojazdu. - Popyt na elektryczne jednoślady jest też odpowiedzią na coraz mocniej propagowany w Polsce trend na elektromobilność – dodał Faryś.

Na koniec czerwca w Polsce funkcjonowało 888 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, dysponujących w sumie 1911 punktami ładowania. 30 proc. stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym, a 70 proc., wolne ładowarki prądu przemiennego o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych organizacji. Pokazuje, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.