Rząd bierze się za samozwańczych szeryfów drogowych zajeżdżających drogę i siedzących na zderzaku oraz kierowców utrudniających dojazd karetki, straży pożarnej i policji do wypadku. Autorem nowych przepisów jest Ministerstwo Infrastruktury. Pomysłodawcy zaznaczają, że celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

– Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza – uzasadniają potrzeby zmian urzędnicy.

Korytarz życia

W skrócie, w przypadku tworzenia korytarza życia np. na autostradzie kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem będą mieli obowiązek zjechać na lewo, a jadący pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Zdaniem resortu, efektem zmian prawnych będzie zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych i zwiększenie szans na przeżycie lub na mniejszy uszczerbek zdrowia ofiar wypadku.

Korytarz życia / Materiały prasowe

Jazda na suwak

Jeśli chodzi o jazdę na suwak, to nowe przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Ministerstwo twierdzi, że w ten sposób chce zmniejszyć długości zatorów, a – co za tym idzie – zapewnić bardziej płynny i bezpieczniejszy ruch na drogach w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika).

Jazda na suwak / Materiały prasowe

Resort podkreśla, że zaproponowane uregulowania są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają obowiązywać 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.