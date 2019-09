Volkswagen objął mniejszościowy udział w firmie SeeReal Technologies, która jest uznawana za złote dziecko w branży nowych technologii. W ten sposób koncern z Wolfsburga zwiększa sobie dostęp do technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), którą inżynierowie VW zastosują w konstrukcji wskaźników samochodowych. A badania w tej dziedzinie mają zapewnić producentowi aut niezbędną wiedzę, dzięki której jazda VW, Skodą, Audi, Porsche czy Seatem stanie się w przyszłości jeszcze bardziej bezpieczna i komfortowa. Jakim cudem?

Volkswagen I.D. VIZZION / dziennik.pl

Przedstawiciele Grupy VW zakładają, że informacje o potencjalnych niebezpiecznych sytuacjach na drodze zostaną wyświetlone w postaci trójwymiarowego obrazu przed kierowcą, zamiast tradycyjnych wskaźników w przestrzeni wokół prowadzącego auto zawisną "dotykowe" pola, rozmówca telefoniczny pojawi się w kabinie w postaci hologramu, pasażerowie zaś będą mogli zagrać w Tetris, którego trójwymiarowe elementy także będą wisieć w powietrzu. Takie cuda w ocenie ludzi z Volkswagena mogą wkrótce pojawić się w samochodach.

Wyświetlacze head-up dostępne we współczesnych autach przekazują informacje na ograniczonej przestrzeni. Z kolei w elektrycznym Volkswagenie ID.3, którego sprzedaż rozpocznie się w 2020 roku, dzięki wyświetlaczowi działającemu w technologii rzeczywistości rozszerzonej będą się one pojawiać tam, gdzie pada wzrok kierowcy i odnosić bezpośrednio do elementów otoczenia samochodu.

W kolejnych generacjach wyświetlaczy head-up trójwymiarowy obraz może wręcz płynnie zlewać się z otoczeniem stwarzając nowe możliwości prezentowania informacji – zarówno bezpośrednio przed kierowcą, jak i daleko w przestrzeni otaczającej auto.

Hologramy zamiast deski rozdzielczej

Tablica rozdzielcza jaką znamy dzisiaj, w przyszłości może już nie być stosowana w samochodach, w których obsługa różnych funkcji będzie się odbywać za pomocą wirtualnych włączników i wyświetlaczy. Wszystkie osoby podróżujące autem będą mogły korzystać ze znajdujących się wokół nich w zasięgu wzroku łatwo dostępnych informacji przekazywanych w postaci trójwymiarowych znaków, będą też mogły wykorzystywać pola graficzne do interakcji z samochodem. Właśnie nad takimi technologiami prowadzi prace firma SeeReal Technologies i ma w tej dziedzinie wielkie postępy.

Volkswagen I.D. VIZZION / Volkswagen

– Rzeczywistość rozszerzona będzie głównym elementem przyszłej motoryzacji i koncepcji interakcji kierowcy i pasażerów z samochodem – powiedział Axel Heinrich, szef działu innowacji w Volkswagen Group. – Dlatego stawiamy na takie kluczowe technologie jak holografia, które odzwierciedlają tę nową rzeczywistość w fascynujący sposób. Volkswagen wnosi do tego wspaniałego projektu wiedzę z dziedziny motoryzacji, SeeReal natomiast – know how w zakresie technologii 3D – wskazał.

– Zastosowania w dziedzinie motoryzacji, w tym rozwiązania w zakresie obsługi dostępne dla kierowcy i pasażerów, mają znaczący potencjał rynkowy dla technologii hologramowych tworzonych przez SeeReal. Aktualna współpraca łącząca wiedzę technologiczną i wiodącą rolę rynkową Volkswagena z niepowtarzalną technologią holograficzną firmy SeeReal zostanie wzmocniona dzięki inwestycji Volkswagena w SeeReal – skwitował Bo Kroll, dyrektor SeeReal Technologies S.A.