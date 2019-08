Wystartowała nowa usługa w aplikacji Yanosik, w ramach której użytkownicy będą mogli oceniać jakość usług wykonywanych przez mechaników. Co więcej, kierowcy sprawdzą warsztaty w najbliższej okolicy, a aplikacja poprowadzi ich do konkretnego warsztatu.

– Aplikacja Yanosik średnio skupia ponad 1,5-milionową społeczność każdego miesiąca. Tak liczna "reprezentacja" pozwala rzetelnie ocenić jakość usług. To skłoniło nas do wprowadzenia nowości, która zweryfikuje poziom wykonywanych przez mechaników prac. To także duża szansa dla właścicieli warsztatów, którzy mogą stać się bardziej widoczni wśród kierowców skupionych wokół aplikacji – mówi Dawid Nowicki, Yanosik.

Nawigacja prowadzi prosto do warsztatu

Jak skorzystać z nowej usługi? Na ekranie startowym aplikacji po kliknięciu w miejsce wyszukiwarki "Dokąd jedziesz?" przechodzimy do zakładki "Warsztaty". Wyświetli się wówczas podgląd mapy z lokalizacjami punktów naprawy aut w okolicy. Po kliknięciu w ikonkę warsztatu pojawi się wizytówka z danymi o firmie (nazwa, liczba gwiazdek, godziny pracy) i przyciskiem "Prowadź". W ten sposób dotarcie do warsztatów zostało maksymalnie uproszczone. Ocena danego miejsca wraz ze stosownym komentarzem możliwa jest po wyświetleniu wizytówki. Kierowcy mogą dodatkowo odfiltrować warsztaty po interesujących ich kategoriach tj. LPG, wulkanizacja, pomoc drogowa czy elektryka.

Mechanicy w Polsce pod czujnym okiem kierowców. Czy to przełom na rynku warsztatów samochodowych? / Yanosik

Wyróżnienie dla najlepszych warsztatów

Obecnie w aplikacji Yanosik dodanych jest ok. 5 tys. warsztatów z całego kraju. Baza ta jest na bieżąco uzupełniania. Mechanicy mogą sami zgłaszać dodanie swojego serwisu do aplikacji, ale i użytkownicy Yanosika mogą sugerować dodanie swoich ulubionych miejsc do naprawy auta. Wszystkie propozycje będą weryfikowane, a następnie dołączane do bazy warsztatów w aplikacji.

– Warsztaty, które wykonują swoją pracę rzetelnie i są najlepiej oceniane przez użytkowników, dodatkowo otrzymają wyróżnienia. To z kolei sprawi, że ich pozycja w wyszukiwarce aplikacji będzie wysoka, a co za tym idzie częściej wybierana przez zmotoryzowanych. To duże ułatwienie dla kierowców, którzy chcą trafić do uczciwego mechanika, a także dobra promocja dla warsztatu – twierdzi Dawid Nowicki, Yanosik.

Zmiany związane z dodaniem opcji warsztatów dotyczą systemu Android oraz iOS.