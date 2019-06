– Yanosik XS to idealna propozycja dla kierowców ceniących prostotę i funkcjonalność. W niewielkim urządzeniu zawarliśmy to co najważniejsze: komunikaty o bieżącej sytuacji na drodze i intuicyjność obsługi – wyjaśnia Adam Tychmanowicz, pomysłodawca systemu Yanosik. – Powiadomienia pochodzą z systemu Yanosik, z którego średnio korzysta ponad 1,5 mln kierowców każdego miesiąca. To sprawia, że nasi użytkownicy otrzymują precyzyjne powiadomienia o fotoradarach, wypadkach, remontach czy kontrolach prędkości – dodaje.

Yanosik XS / Yanosik

Obecnie dużą popularnością wśród Polaków cieszy się darmowa aplikacja na smartfony, która na swoim koncie ma już ponad 8 mln pobrań. Czy wprowadzenie nowości oznacza koniec niezwykle popularnej wersji mobilnej?

– Aplikacja Yanosik nadal będzie dostępna dla kierowców w takiej samej formie jak dotychczas, czyli w wersji bezpłatnej. Wprowadzenie nowego urządzenia absolutnie nie wypiera jej z rynku. To rozszerzenie oferty i kolejny ukłon w stronę kierowców, którzy mogą zdecydować jakie z dostępnych rozwiązań jest dla nich najlepsze – uspokaja Tychmanowicz.

Co ma do zaoferowania najnowsza propozycja twórców Yanosika i czym różni się ona od znanej w Polsce aplikacji?

Yanosik XS to niewielkie urządzenie, w którym drzemią ogromne możliwości. Dzięki temu, że komunikator jest kompaktowy bardzo łatwo znaleźć dla niego miejsce w każdym aucie. Obsługa najnowszego urządzenia również została uproszczona do rozmiarów XS - wszystko po to, żeby nie rozpraszać kierowcy podczas jazdy. Co więcej, wystarczy podpiąć komunikator do gniazda zapalniczki, by za każdym razem włączało się zaraz po uruchomieniu auta. W ten sposób kierowca nawet podczas krótkich przejazdów otrzyma powiadomienia w formie głosowej o bieżącej sytuacji na drodze. Zgłaszanie nowych zdarzeń też nie wymaga od kierowcy dużego wysiłku. Urządzenie wyposażone jest w widoczne przyciski funkcjonalne, za pomocą których można zgłaszać lub potwierdzać informacje o aktualnej sytuacji na drodze.

CB-radio na miarę naszych czasów?

Nowe urządzenie to idealne rozwiązanie dla współczesnego kierowcy, który chce spędzić podróż w towarzystwie… informacji o aktualnej sytuacji na drodze. Yanosik XS to w dużym uproszczeniu CB-radio na miarę XXI wieku, a w dodatku pozbawione jego wad. Użytkownicy nie muszą martwić się o zagłuszające szumy czy niecenzuralne słowa. Nowy komunikator drogowy ostrzega przed tym co istotne dla kierowcy: wypadkami, kontrolami prędkości, fotoradarami, remontami czy zagrożeniami.

Yanosik XS to duże ułatwienie dla rozgadanych za kółkiem. Jeśli kierowca prowadzi liczne rozmowy podczas jazdy, bo np. wymaga tego jego praca, to nowe rozwiązanie od twórców Yanosika sprawdzi się tutaj idealne. Dlaczego?

– Kierowcy korzystający z aplikacji mobilnej i jednocześnie wykonujący połączenia telefonicznie powinni liczyć się z tym, że podczas rozmów smartfon może blokować dostęp do internetu. W tym czasie aplikacja może nie informować o zagrożeniach w trasie. Yanosik XS ma wbudowaną swoją kartę umożliwiającą transmisję danych. Dlatego nowe urządzenie i zestaw głośnomówiący do rozmów to idealny asortyment bezpiecznego kierowcy – wyjaśnia Jakub Wesołowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu Yanosik.

Yanosik XS kosztuje 299 zł, natomiast transmisja danych to 99 zł za rok.