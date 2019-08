Jak podał warszawski ratusz, od godz. 23.30 w piątek do niedzieli zamknięte będą: ul. Głębocka na odcinku od ul. L. Berensona do ul. Podłużnej oraz fragment ul. Lewandów do przecięcia z ul. L. Berensona. Na ul. Głębockiej pomiędzy ulicami Podłużną a Okrągłą, funkcjonowały będą dwa kierunki ruchu, a na fragmencie od ul. Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo. Na ul. Tajemnej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę Głębockiej). Zostanie też poprowadzony objazd ulicami Skarbka z Gór i L. Berensona. Autobusy linii 132 pojadą ulicami L. Berensona i Zaułek do przystanku Zaułek. Linia 240 w kierunku pętli Żerań-FSO będzie kursowała ulicami: Lewandów – Oknicka – L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna – Głębocka.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicach Kąty Grodziskie, L. Berensona, Lewandów oraz Głębockiej na odcinku od ul. L. Berensona do Podłużnej, zostaną zakończone prace i będzie możliwy ruch w obu kierunkach. Prace budowlane będą kontynuowane na dalszym odcinku ul. Głębockiej, w związku z czym od ul. Podłużnej w stronę Trasy Toruńskiej nadal będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Ul. Tajemna zostanie wyłączona z ruchu. Po otwarciu nowo wybudowanej jezdni łączącej ulice Lewandów i L. Berensona, autobusy linii 120 (tylko w kierunku Dw. Wschodni/Kijowska), 132 i 214 zmienią swoje trasy i pojadą ulicami: Głębocka – Lewandów – nowo wybudowana droga – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – nowo wybudowana droga – L. Berensona.

W związku z weekendowymi pracami przy torowisku na ul. Marymonckiej, ruch tramwajowy w jej okolicach, od pętli Twardowska do mostu M. Skłodowskiej-Curie, nie będzie funkcjonował do niedzieli. W czasie prac tramwaje linii 6 i 17, jadące w kierunku Metra Młociny i Tarchomina Kościelnego, będą kończyły trasę na przystanku AWF. Jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-8, kursująca na trasie: Metro Marymont - Włościańska - Słowackiego - Marymoncka - al. Wittek – Metro Młociny.

W czwartek 15 sierpnia rozpoczęły się prace drogowców na skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Raszyńskiej, którzy instalują tam przejazdy rowerowe oraz przebudowują sygnalizację świetlną. W związku z tym, do niedzieli ul. Koszykowa będzie zamknięta dla ruchu pojazdów w okolicy skrzyżowania z ul. Raszyńską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Raszyńska – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego. Ponieważ wjazd z ul. Nowogrodzkiej na Koszykową będzie zamknięty, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy od pl. S. Starynkiewicza w stronę Nowogrodzkiej. Będzie obowiązywał również zakaz parkowania. Autobusy linii 159 jadące w kierunku EC Siekierki będą kursowały po zmienionej trasie.

Od godz. 22 w czwartek 22 sierpnia do wtorku 27 sierpnia zamknięta będzie północna jezdnia na odcinku od ul. Wolińskiej do Radzymińskiej. Ruch w obydwu kierunkach będzie się odbywał jezdnią południową. Utrzymana zostanie przejezdność na skrzyżowaniu z ul. Wyspową. Połączenie z ul. Łodygową stracą ulice Pszczyńska i Uznamska.

W stolicy będą prowadzone również prace wodociągowe. Z powodu robót na Wawrze, między piątkiem 16 sierpnia a niedzielą 18 sierpnia, nie będzie można wyjechać z ul. Mozaikowej (od strony ul. Sulęcińskiej) na Przewodową.

Pomiędzy 19 a 20 sierpnia wodociągowcy będą pracować także w rejonie skrzyżowania ulic Ryżowej i Dzieci Warszawy w Ursusie. Na ul. Ryżowej pomiędzy budynkiem nr 44 a ul. Dzieci Warszawy, będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Dzieci Warszawy. Ciąg ul. Dzieci Warszawy (jadąc od strony ul. Skoroszewskiej) przez skrzyżowanie z ul. Ryżową będzie nieprzejezdny. Objazdy będą prowadziły ulicami: Dzieci Warszawy – Skoroszewska – A. Prystora – Ryżowa. Tymi ulicami pojadą autobusy linii: 129, 178, 191, 207, 401, 517 i nocnej N35.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się na stronie: ztm.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (powiadomienia.um.warszawa.pl) można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.