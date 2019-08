Złodzieje samochodów nie muszą dziś brudzić sobie rąk i wyłamywać zamków czy tłuc szyb. A wszystko dzięki elektronice masowo pakowanej pod karoserie. Zabezpieczenia producentów właściwie nic nie dają, a wręcz ułatwiają zadanie – tak jest w przypadku upowszechnienia technologii keyless – bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu.

Zasada działania fabrycznych systemów bezkluczykowego dostępu jest prosta: w chwili, gdy ktoś pociąga za klamkę (lub dotyka specjalnego czujnika), centralka wysyła sygnał/zapytanie do pilota. Ten, gdy zapytanie odbierze, wysyła zezwolenie na otwarcie drzwi. Teraz wystarczy tę komunikację wzmocnić/przedłużyć, wsiąść i jechać. Samochód myśli, że kluczyk jest niedaleko, a gdy przedłużony sygnał zniknie, silnik i tak nie zgaśnie, bo byłoby to zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu.

I właśnie to rozwiązanie, które ma być udogodnieniem dla kierowców, od pewnego czasu pomaga złodziejom samochodów. Amatorzy cudzej własności najczęściej wykorzystują fakt, że właściciele aut zostawiają kluczyki swoich pojazdów na parapecie okna lub w pobliżu drzwi wejściowych od domu (kluczyki w kieszeni właściciela siedzącego np. w restauracji także są łatwym celem). Przestępcy – przynajmniej dwóch – posługują się skanerem, transmiterem sygnału, wzmacniaczem oraz odpowiednią walizką (plecakiem), dzięki której odbiornik samochodu identyfikuje ją jako kluczyk.

Jeden z członków szajki musi znaleźć się blisko kluczyka (np. zakraść się pod okno, usiąść w tej samej restauracji dwa stoliki dalej od właściciela auta), a drugi w tym samym czasie pociąga za klamkę upatrzonego samochodu. Auto wysyła żądanie przesłania kodu, sygnał ten jest wzmacniany przez złodziejskie urządzenie i przesyłany do kluczyka. Sygnał przez drugie urządzenie (spod okna domu) trafia do kluczyka, a ten odsyła żądany kod, który tą samą drogą trafia do auta, które staje otworem przed przestępcą. Podobna procedura jest powtarzana przy uruchamianiu silnika. Wystarczy wskoczyć za kółko i wcisnąć gaz...

DS 3 Crossback / Materiały prasowe

Samochód znika w 10 sekund

A ile to wszystko trwa? Eksperci od zabezpieczeń z brytyjskiego magazynu What Car? wzięli na warsztat siedem modeli samochodów. W eksperymencie posłużyli się techniką przechwytywania kodów. Najszybciej poszło im z DS 3 Crossback i Audi TT RS Roadster – sforsowanie zabezpieczeń w tych autach zajęło im ledwie 10 sekund! Odpowiednio: 5 sekund trwało dostanie się do wnętrza, a następnych 5 potrzebowali na uruchomienie silnika. W przypadku sportowego Audi fachowcy wskazują, że kradzież tego auta był możliwa dzięki temu, że bezkluczykowy system dostępu był aktywny (producent przewidział odpowiednią procedurę, która pozwala na wyłączenie tej funkcji) a czujniki ruchu nie zostały wyłączone pilotem.

Audi TT RS Roadster / Audi

Specjaliści podkreślają, że niektóre nowe modle są już wyposażone w rozwiązania, które pomagają zapobiegać tej metodzie kradzieży. Producenci, w tym Audi, BMW, Ford i Mercedes, stosują technologię wykrywania ruchu kluczyków samochodowych - jeśli kluczyk pozostaje nietknięty i "zasypia" w stanie bezczynności, wówczas przestaje emitować sygnał. Problem jednak w tym, że jeśli klucz znajduje się w kieszeni lub torebce, a właściciel spaceruje, samochód może być nadal podatny na ataki.

BMW X3 M Competition i X4 M Competition / BMW

Z raportu Brytyjczyków wynika, że powody do zmartwień mogą mieć więc właściciele takich nowych modeli jak: Ford Fiesta, Mercedes klasy A, BMW X3. Te auta stawiały opór przez minutę, ale i tak w końcu złodziej wygrywał z zabezpieczeniami. Testerom nie udało się ukraść żadnego z tych aut, w przypadku dezaktywacji systemu bezkluczykowego. Podkreślają jednak, że funkcja ta nie jest jeszcze stosowana szeroko.

Ford fiesta / Ford

Jaguar Land Rover postawił na inne rozwiązanie i w swoich samochodach w module obsługującym system bezkluczykowy zastosował chip, który precyzyjnie mierzy czas potrzebny do nawiązania połączenia z kluczykiem od auta i nie reaguje na żadne przedłużacze sygnału.

Oto, jak broniły się samochody z aktywnym systemem bezkluczykowym: