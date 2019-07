Paraolimpijczyk został zaatakowany podczas treningu – donosi Gazeta Wrocławska. Rafał Mikołajczyk przygotowuje się do mistrzostw świata i stara się o kwalifikację na paraolimpiadę w Tokio w 2020 r. Jeden z jego ostatnich treningów zakończył się koszmarnie.

– Całkowicie pusta, prosta droga, piękna pogoda, słoneczny dzień. O godz. 9 kończyłem trening, jechałem ok. 30 km/h, gdy z tyłu podjechał do mnie bardzo blisko samochód i zaczął trąbić – opowiada gazecie kolarz. Sportowiec dodał, że w tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie do 40 km/h.