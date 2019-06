To prawdziwa gratka dla polskich wielbicieli samochodów elektrycznych, którzy dotychczas po nowy model amerykańskiej marki musieli jechać aż do Berlina czy Wiednia. Od 26 czerwca do stałej oferty Qarsona wchodzi najnowsza Tesla Model 3, która dostępna będzie na stronie internetowej qarson.pl oraz w punktach sprzedaży w największych galeriach handlowych w kraju.

Z każdym rokiem rośnie liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych. Jak wynika z tzw. licznika elektromobilności, w Polsce od stycznia do maja br. liczba rejestracji wzrosła o 100 proc. wobec analogicznego okresu 2018 r. – z 815 do 1633 pojazdów zeroemisyjnych. Dziś po polskich drogach jeździ 5,9 tysięcy aut elektrycznych, w tym również Tesli, która nad Wisłą jeszcze nie posiada oficjalnego dilera.

W rezultacie spośród 34 zarejestrowanych w tym roku modeli marki tylko 10 aut było nowych. Część z nich importowana jest indywidualnie z USA, co wiąże się z wieloma trudnościami jak np. inne gniazda ładowania i utrudnia lub wręcz uniemożliwia ładowanie auta na Superchargerach Tesli w UE, a nawet we własnym domu. Do tego dochodzi brak gwarancji na samochody z USA w UE, czy też brak możliwości korzystania z aplikacji Tesli na smartfonie.

Qarson rozwija segment aut elektrycznych w abonamencie

Wielbiciele Tesli mogą już odetchnąć z ulgą, bo od dziś nową Teslę można mieć w abonamencie oferowanym przez Qarsona. Co więcej, po dwóch latach użytkowania będzie można ją zmienić na nową wersję lub zupełnie inny samochód. Qarson ma realną szansę przyczynić się do popularyzacji elektromobilności na polskim rynku motoryzacyjnym oraz w znaczący sposób wpłynąć na dostępność Tesli w naszym kraju.

– Elektromobilność to przyszłość motoryzacji, ale w porównaniu z Francją, rynek samochodów elektrycznych w Polsce rozwija się dość wolno. Chcemy to zmienić i zaoferować coś, czego jeszcze nikt w naszym kraju nie zrobił. W naszej ofercie znajdują się najpopularniejsze auta w Europie, więc to była tylko kwestia czasu, by znalazła się w niej również Tesla. Od dziś jest to marka dostępna dla każdego, kto ceni sobie cichą i dynamiczną jazdę, pełną automatykę oraz dbałość o środowisko. Korzystając z możliwości, jakie daje ustawa o elektromobilności, niewątpliwie jego dodatkową zaletą, którą docenią szczególnie kierowcy w dużych miastach, jest pozwolenie na korzystanie z buspasów i przestrzeni w strefach płatnego parkowania – mówi Damian Ciesielczyk, szef Qarsona.

Tesla 3 w abonamencie

Od 26 czerwca w ofercie Qarsona dostępne będą dwie wersje modelu Tesla 3: Standard Range Plus oraz Long Range AWD. Pierwsza oferuje zasięg ponad 400 km oraz prędkość maksymalną wynoszącą 225 km/h, natomiast w przypadku drugiej zasięg przekracza 500 km, a prędkość maksymalna wzrasta do 233 km/h. Ładowanie baterii jest możliwe w domu, na stacjach ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz w punktach Tesla Supercharger.

Koszt miesięcznego abonamentu dla Tesli 3 w wersji Standard Range Plus wynosi 3999 zł brutto przy umowie abonamentowej podpisywanej na 36 miesięcy lub 4599 zł brutto przy umowie zawartej na 24 miesiące. W obu przypadkach opłata startowa wynosi 5 999 zł brutto. W przypadku wersji Long Range AWD opłata abonamentowa w ramach umowy podpisywanej na 24 miesiące wynosi 4999 zł brutto przy opłacie startowej 9999 zł brutto.

W ramach umowy abonamentowej możemy przez 24 lub 36 miesięcy jeździć nowym samochodem, którego nabycie w Polsce związane było z wieloma trudnościami, a czas oczekiwania przekraczał kilkanaście miesięcy. Standardowo wszelkie przeglądy i naprawy są w cenie. Do abonamentu można opcjonalnie dokupić ubezpieczenie, opony zimowe lub całoroczne i zwiększony pakiet kilometrów.