W święto Bożego Ciała autobusy, tramwaje i pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Nie wyjadą na trasy autobusy linii 126 i 800. Dla linii nocnych będzie obowiązywał rozkład weekendowy. Metro będzie kursowało według niedzielnego rozkładu wraz z kursami nocnymi - czytamy w komunikacie ZTM.

Jednocześnie czwartek 20 czerwca będzie pierwszym dniem zwiększenia liczby autobusów dojeżdżających nad Jezioro Zegrzyńskie. Od czwartku do niedzieli linie 705 (Metro Marymont – Rynia) i 735 (Metro Marymont – Zegrze Płd.) będą kursowały trzy razy w ciągu godziny. Taki dojazd nad Jezioro Zegrzyńskie w weekendy będzie zapewniony do końca wakacji.

W piątek dla autobusów i tramwajów będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy, przy czym zostaną wprowadzone liczne usprawnienia - podaje ZTM.

Na trasy wyruszą autobusy linii okresowych: 317, 326, 331, 340, 345, 397, 401, 402, 409 oraz linii ekspresowych E-1 i E-9. Częściej będą kursowały autobusy linii: 105 (na trasie Os. Górczewska – Rondo Daszyńskiego), 122, 132, 138, 145, 150, 155, 160, 162, 167, 186, 189, 190 (na trasie CH Marki – Metro Ratusz Arsenał), 217, 504, 507, 509, 511, 512, 517 (na trasie Ursus Niedźwiadek – Centrum), 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723 i 739.

Dla autobusów linii 385 będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Autobusy nocne będą jeździły zgodnie z rozkładem weekendowym. Do obsługi linii 187 i 501 zostaną skierowane dłuższe autobusy. Linia 300 nie będzie kursowała.

Wybrane tramwaje będą częściej podjeżdżały na przystanki. Linia 2 w kursach podstawowych wyjedzie co 7,5 min, a w kursach dodatkowych z Tarchomina Kościelnego co 7,5 min przed południem i co 15 min po południu. Linie: 17, 24 i 26 będą kursowały co 7,5 min, a 31 co 5 min. Linia 41 pojedzie z częstotliwością 10-15 min. Metro będzie kursowało według piątkowego rozkładu jazdy. Pociągi SKM będą podjeżdżały na stacje zgodnie z rozkładem dnia świątecznego.

Jak informuje ZTM, w sobotę nie będzie kursowała linia 385. Będzie to pierwszy dzień kursowania Warszawskich Linii Turystycznych – autobusowej 100 i tramwajowej "Tetki", obsługiwanych przez zabytkowy tabor.

"Setka" będzie rozpoczynała kursy na placu Zamkowym, skąd Podwalem i Wybrzeżem Gdyńskim dojedzie do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, później Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Poniatowskiego, zaś z powrotem na lewy brzeg Alejami Ujazdowskimi przez plac Unii Lubelskiej do Koszykowej, dalej Towarową, Grzybowską, aleją Jana Pawła II i Senatorską do placu Zamkowego. Tramwaje linii T będą wyruszały z placu Narutowicza i przez most Poniatowskiego dojeżdżały na Pragę, zaś wracały na Ochotę mostem Śląsko-Dąbrowskim.