"Bezpieczny weekend – Boże Ciało" – tak policja nazwała pięciodniową akcję, która potrwa od środy 19 czerwca do niedzieli 23 czerwca (do godz. 22). W pierwszym dniu wyjazdów polskie drogi będzie patrolować ponad 5 tys. funkcjonariuszy. Takiej samej liczby mundurowych kierowcy powinni spodziewać się także podczas powrotów z długiego weekendu.

BMW serii 3 / dziennik.pl

Policjanci szczególną uwagę będą zwracać na przekraczanie prędkości oraz nieprawidłowe zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Zbadają trzeźwość kierujących oraz sprawdzą stan techniczny pojazdów. A do utemperowania amatorów szybkiej jazdy użyją laserowych mierników prędkości z wizualizacją i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. Do akcji włączą się również patrole na motocyklach. Policja nie wyklucza użycia smigłowców.

Co ważne, kierowcy już w najbliższy weekend będą mieli szansę spotkać na drogach pierwsze w historii polskiej policji oznakowane BMW. Jak udało się nam ustalić z 51 sztuk srebrnych "trójek" sedan najnowszej generacji do komend w Olsztynie, Rzeszowie, Radomiu i Białymstoku trafi po 3 nowe oznakowane radiowozy bawarskiej marki.

– Błyskawicznie ostudzimy osoby, które myślą, że droga publiczna to jest tor wyścigowy, a oni są najlepszymi kierowcami na świecie – przestrzegł Kobryś. – Musimy wszyscy pamiętać, że na drogach występują i ci, którzy są jeżdżą dynamicznie, ale i ci, którzy jeżdżą zachowawczo – podkreślił.

Mundurowi będą też mocno nastawieni na odławianie kierowców szalejących w terenie zabudowanym. Przypominamy, że kiedy policja przyłapie kierowcę w mieście za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, wówczas zatrzyma prawo jazdy przynajmniej na 3 miesiące.

A o skuteczności akcji organizowanych przez policję może świadczyć badanie przeprowadzone przez Yanosika.

– Aktywność funkcjonariuszy podczas organizowanych przez policję akcji znacznie wzrasta. Potwierdzają to nie tylko obserwacje kierowców, ale także statystyki pochodzące z systemu Yanosik. Porównując akcję "Prędkość" z 17 czerwca do poprzedniego, "zwykłego" poniedziałku okazało się, że liczba potwierdzonych zgłoszeń o kontroli prędkości wzrosła o ponad 30 proc. – komentuje Julia Rachwalska, Yanosik. – Warto jednak zachować ostrożność nie tylko podczas wzmożonych działań policji. Zdrowy rozsądek to podstawa za kierownicą zarówno na co dzień, jak i od święta – skwitowała.