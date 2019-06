Robot GoBetween to rozwiązanie opracowane przez pewnego Kalifornijczyka i obecnie testowane w USA. Przy jego pomocy Amerykanie chcą zmniejszyć liczbę ataków na policjantów. Ze statystyk wynika, że każdego roku na tamtejszych drogach funkcjonariusze zatrzymują ok. 17 mln pojazdów. Podczas tych kontroli dochodzi do niemal 200 tys. napaści na mundurowych (w trakcie legitymowania i pościgów). W efekcie giną zarówno przedstawiciele drogówki, jak i kierowcy. Jak maszyna ma rozwiązać ten problem?

Zamontowany z lewej strony radiowozu na specjalnej szynie robot GoBetween wysuwa się na wysokość szyby przy kierowcy kontrolowanego auta. Między koła zatrzymanego samochodu wjeżdża listwa najeżona kolcami - to na wypadek ucieczki delikwenta. Za komunikację między policjantem a szoferem drugiego pojazdu odpowiadają kamery, mikrofony i głośniki.

Skaner umożliwia odczyt danych z prawa jazdy. Mandat kierowca podpisuje "na ekranie", a po chwili robot drukuje parafowany kwitek z grzywną. Co ciekawe, w planach jest też uzbrojenie policyjnego robota w alkomat.