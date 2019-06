Interaktywna mapa wypadków pojawi się na stronach policji i będzie aktualizowana od drugiego dnia wakacji. Jak zaznacza policja to najprawdopodobniej już wtedy pojawią się na niej pierwsze punkty z dnia poprzedniego. Punkty te będą zaznaczone kolorem czerwonym, zaś kolejnego dnia będą zmieniały barwę na kolor czarny i pozostaną na mapie do końca wakacji. Policjanci zaznaczają, że gdyby taka mapa została stworzona przed ubiegłorocznymi wakacjami pojawiłyby się na niej 592 punkty.

- Ten prosty przyrząd internetowy pozwoli w bardzo klarowny sposób wyobrazić sobie, że wypadki drogowe nie są tylko w telewizji i w intrenecie, tylko one są obok mnie - mówił podczas prezentacji mapy podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Kobryś wyraził nadzieję, że być może takie narzędzie pozwoli dotrzeć do tych, do których nie docierają liczby i wykresy, co pozwoli zwiększyć ich świadomość.

- Musimy zrobić wszystko, żeby na tej mapie było jak najmniej punktów. Na tej mapie nikt nie chce być, ale jak tu wszyscy jesteśmy każdy wie, że ktoś się tam pojawi. Musimy zrobić wszystko, żeby na koniec wakacji ta mapa wyglądała inaczej niż na koniec 2018 roku - mówił Kobryś.

Kobryś zaznaczył, że w ramach dalszych wakacyjnych działań policjanci zainicjują internetowe dyskusje na temat faktów i mitów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mają być one prowadzone w każdy czwartek.

- Pierwszy mit mówi, że jeśli jest dobra pogoda, dobre warunki to znaczy, że jest bezpiecznie na drodze - powiedział Kobryś. Zaznaczył, że w ubiegłym roku podczas wakacji 74 proc. wypadków drogowych miało miejsce przy dobrej pogodzie, 84 proc. podczas braku opadów zaś 85 proc. wypadków miało miejsce w czasie dnia, a więc przy dobrym oświetleniu.

Kobryś poinformował, że działania pod hasłem "Bezpieczne Wakacje" rozpoczną się 19 czerwca. Policjanci szczególną uwagę będą zwracać na przekraczanie prędkości oraz wykroczeniom w relacji kierowca-pieszy. Będą także badać stan trzeźwości oraz sprawdzać stan techniczny pojazdów.

- Przestrzegamy te osoby, które myślą, że droga publiczna to jest tor wyścigowy, przestrzegamy te osoby, które myślą, że są najlepszymi kierowcami na świecie. Musimy wszyscy pamiętać, że na drogach występują i ci, którzy są sprawni psychomotorycznie, ale i ci, którzy jeżdżą troszeczkę wolniej, np. seniorzy - powiedział Kobryś.

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że do wzmożonych działań podczas wakacji policja przygotowywała się od kilku tygodni prowadząc m.in. zajęcia profilaktyczne w szkołach podczas których poruszano m.in. temat bezpieczeństwa nad wodą.

Ciarka poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Polsce utonęły dwie kolejne osoby, zaś od początku roku doszło do prawie 150 utonięć. Zaznaczył, że uruchomione zostały już wszystkie posterunki sezonowe policji mające pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa nad wodą.

- Sama policja to oczywiście za mało, dlatego my prowadzimy skoordynowane działania z innymi służbami, z którymi będziemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo - zapewnił.

Zaapelował również o to, by podczas wypoczynku nad wodą zachować zdrowy rozsądek. Dodał, że znaczną cześć wypadków na wodzie związana jest ze spożywaniem alkoholu.

Ciarka poinformował również, że jeszcze we wtorek na stronie internetowej policji powinna pojawić się zakładka z informacją o tym, gdzie można skontrolować autobusy przewożące dzieci na kolonie.