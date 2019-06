Policja powiększa flotę BMW patrolującą polskie drogi. Z naszych najnowszych ustaleń wynika, że mundurowi już zaczynają obierać 51 sztuk srebrnych BMW serii 3 sedan najnowszej generacji z przeznaczeniem do służby jako radiowozy oznakowane oraz 31 BMW serii 3 Gran Turismo, które w polskiej drogówce będą służyć jako auta nieoznakowane.

– Zakupione auta wchodzą do służby na drogach w idealnym momencie, bo za chwilę zaczyna się okres wakacyjny. A najnowsze BMW z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa podróżnych – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

BMW serii 3 sedan najnowszej generacji jako oznakowany radiowóz polskiej policji drogowej / Dziennik Gazeta Prawna

W przypadku 51 sztuk oznakowanych BMW serii 3 sedan to pierwszy raz w historii, kiedy samochody tej marki dostaną barwy polskiej policji. Techniczną innowacją na pokładzie tych aut jest przeniesienie radiostacji z kabiny do wnęki bagażnika i zabezpieczenie jej specjalną siatką. W kokpicie pozostał jedynie pilot do obsługi "radia" oraz sygnałów uprzywilejowania (świetlnych i dźwiękowych). Zdaniem pomysłodawców takie rozwiązanie ma nie tylko wpłynąć na komfort użytkowania, ale też i na bezpieczeństwo policjantów.

BMW serii 3 sedan najnowszej generacji jako oznakowany radiowóz polskiej policji drogowej / Dziennik Gazeta Prawna

Warto podkreślić, że nowe oznakowane BMW to modele najnowszej generacji zastępujące w ofercie bawarskiej marki "trójkę", którą obecnie drogówka użytkuje jako auta nieoznakowane.

W oznakowanych BMW techniczną innowacją jest przeniesienie radiostacji z kabiny do wnęki bagażnika / Dziennik Gazeta Prawna

Jeśli chodzi o 31 nowych BMW serii 3 Gran Turismo xDrive, które w polskiej drogówce będą służyć jako auta nieoznakowane, to każdy z tych "niszczycieli piratów drogowych" skrywa na pokładzie kamerę z przodu i z tyłu. Pomiar prędkości ma odbywać się tak, jak obecnie w BMW serii 3 – czyli wyświetlana na nagraniu wartość jest mierzona na kołach radiowozu.

BMW serii 3 sedan najnowszej generacji jako oznakowany radiowóz polskiej policji drogowej / Dziennik Gazeta Prawna

17 garnizonów dostanie nowe nieoznakowane BMW

Gdzie spodziewać się nowych nieoznakowanych BMW 3 GT?

Dziennik.pl ustalił, ile sztuk z puli nowych samochodów pościgowych dostaną poszczególne garnizony policji.

Z naszych informacji wynika, że po trzy BMW dostaną: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (Białystok – 2; Siemiatycze – 1), KWP Kraków (po jednym aucie - Kraków, Oświęcim, Chrzanów), KWP Kielce (Busko Zdrój, Starachowice i Sandomierz).

BMW serii 3 sedan najnowszej generacji jako oznakowany radiowóz polskiej policji drogowej / Dziennik Gazeta Prawna

Po dwa nieoznakowane BMW serii 3 GT trafi odpowiednio do: Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (oba auta dostanie Komisariat Policji Autostradowej w Gliwicach). Dalej kolejno są komendy wojewódzkie w: Lublinie (Świdnik i Ryki), Łodzi, Olsztynie (Olsztyn i Elbląg), Wrocławiu i Komenda Stołeczna Policji.

Po jednym nieoznakowanym nowym BMW dostaną: Bydgoszcz, Gdańsk, Radom (KPP Grójec), Rzeszów (komenda w Jarosławiu), Szczecin (policjanci z Kamienia Pomorskiego).

BMW serii 3 sedan najnowszej generacji jako oznakowany radiowóz polskiej policji drogowej / Dziennik Gazeta Prawna

Tym samym eskadra BMW w polskiej policji zwiększy się do 222 sztuk aut rodziny serii 3, wliczając w to 140 egzemplarzy już używanych jako radiowozy nieoznakowane. Przetargi zrealizowano w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji". Aktualnie drogówka korzysta z 361 nieoznakowanych radiowozów.

Przypominamy, że szkoleniem policjantów użytkujących radiowozy BMW zajmują się eksperci z ośrodka utworzonego w Bednarach przez Sobiesława Zasadę, czyli najbardziej utytułowanego polskiego kierowcę rajdowego. CZYTAJ WIĘCEJ>>