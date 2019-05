Organizatorem eRajdu jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), największa organizacja branżowa kreująca rynek elektromobilności w Polsce. Uczestnicy pokonają trasę liczącą blisko 4 tys. km, przemierzając łącznie 6 państw Europy i testując możliwości dwóch zeroemisyjnych SUV-ów: Jaguara i-Pace i Audi e-tron, a także ultraszybkich stacji ładowania.

– Pierwszy etap będzie przebiegać z Warszawy przez Niemcy i Szwajcarię do Francji. Załogi zamierzają pokonać liczącą blisko 2 tys. km trasę w ciągu dwóch dni, czyli w podobnym czasie, jak za kierownicą samochodu konwencjonalnego – mówi Łukasz Witkowski z PSPA. – Odcinek powrotny będzie przebiegać z Francji przez Włochy, Austrię i Czechy do Polski – wyjaśnia.

Audi e-tron / Materiały prasowe

Cel załóg - jak najszybsze przejechanie wyznaczonego dystansu, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pojazdy są monitorowane, a ich pozycja na mapie jest udostępniana on-line pod adresem zerorace.eu. Załogi wymienią się samochodami po pierwszym etapie. Partnerami ZERO RACE są marki Audi i Jaguar, które udostępniły pojazdy elektryczne oraz IONITY i GreenWay, operatorzy infrastruktury ładowania EV w Polsce i Europie.

We francuskim Lyonie, a więc na mecie pierwszego etapu eRajdu, obie załogi wezmą udział w Międzynarodowym Sympozjum Pojazdów Elektrycznych (EVS32), które w tym roku świętuje 50. rocznicę. Jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych elektromobilności odbywa się w dniach 19-22 maja br. Jego organizatorem jest The European Association for Electromobility (AVERE), które w naszym kraju reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Trasa rajdu / Materiały prasowe

– W ramach eRajdu zaprezentujemy, jak dziś wygląda infrastruktura ładowania "elektryków" w Europie, jak w rzeczywistości działają jedne z pierwszych na świecie ultraszybkich ładowarek i jak spisują się jedne z najlepszych samochodów elektrycznych dostępnych na europejskim rynku – mówi Jan Wiśniewski z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, które bierze udział w eRajdzie.

eRajd to okazja do przetestowania dwóch samochodów elektrycznych, które niedawno zadebiutowały na polskim rynku. Audi e-tron rozwija moc 360 KM i moment obrotowy 561 Nm. W trybie Boost te wartości można tymczasowo podnieść do 408 KM i 664 Nm. Zeroemisyjny SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy (5,8 sekundy w trybie Boost) i rozpędza się maksymalnie do 200 km/h. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemności 95 kWh zasięg Audi e-tron wynosi 415 km (WLTP). Samochód przystosowano do ładowania z mocą 150 kW.

Z kolei Jaguar I-Pace dostarcza 400 KM i moment obrotowy na poziomie 696 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,8 sekundy, zaś prędkość maksymalna elektrycznego crossovera to 200 km/h. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 kWh pozwala przejechać maksymalnie 470 km (WLTP). Jaguar I-Pace umożliwia ładowanie baterii z mocą 100 kW.