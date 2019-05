Grupa PSA opracowała dla gliwickiej fabryki Opla nowy plan, który umożliwi w niej produkcję dużych samochodów dostawczych.

– Ta dobra wiadomość dla Gliwic jest dowodem na to, że nasz program wzorcowego zakładu – Excellent Plant Program – jest realizowany we wszystkich europejskich lokalizacjach z wykorzystaniem synergii i wydajności. Wydajność przemysłowa będzie czynnikiem decydującym dla realizacji naszych ambicji względem rynku samochodów dostawczych, gwarantując klientom najlepszą ofertę naszych wszystkich marek w tym segmencie – powiedział Yann Vincent, wiceprezes ds. produkcji i łańcucha dostaw Grupy PSA.

– Decyzja o uruchomieniu produkcji dużych samochodów dostawczych jest mocnym fundamentem dla przyszłości gliwickiej lokalizacji i jednocześnie dużym wyzwaniem, aby osiągnąć najwyższy poziom wydajności i jakości, który spełni oczekiwania naszych klientów biznesowych. Zademonstrujemy w najbliższych latach zdolność adaptacji naszych procesów do produkcji tego typu samochodów, potwierdzając tym samym pokładane w nas zaufanie – stwierdził Andrzej Korpak, dyrektor gliwickiego zakładu.

Koncern PSA twierdzi, że zakład SevelSud (Joint Venture FCA/PSA zlokalizowane w Val di Sangro we Włoszech) na przestrzeni ostatnich trzech lat przekroczył moce produkcyjne dla dużych samochodów dostawczych: Peugeota Boxera, Citroëna Jumpera i Fiata Ducato.

Przejście marek Opel/Vauxhall na współdzielone platformy dużych samochodów dostawczych będzie wymagało dodatkowych mocy produkcyjnych. PSA zadecydowało o zwiększeniu swojej obecności w Gliwicach.

Zakład zostanie przekształcony, aby ulokować w nim produkcję lekkich samochodów dostawczych i zaadaptować go do specjalnej platformy przeznaczonej dla dużych vanów. Inwestycja ma na celu zapewnienie zdolności produkcyjnych fabryki, umożliwiających produkcję do 100 tys. dużych samochodów dostawczych rocznie.

Przedstawiciele PSA podkreślają, że wzrost mocy produkcyjnych w segmencie dużych samochodów dostawczych marek Peugeot, Citroen, Opel i Vauxhall, pozwoli koncernowi zrealizować większą liczbę zamówień z końcem 2021 roku oraz wzmocni pozycję gliwickiej lokalizacji w perspektywie ponad dziesięciu lat.

Przestawienie Gliwic na produkcję dostawczaków oznacza, że Opel Astra nie będzie już powstawać na Śląsku. Wytwarzanie nowej generacji tego kompaktowego auta zostanie przeniesione najprawdopodobniej do fabryki w rodzinnym Russelsheim, gdzie w 2020 roku zakończy się wytwarzanie Zafiry. Po wygaszeniu tego modelu niemiecki zakład zostanie z Insignią na taśmach i ogromnym nadmiarem mocy produkcyjnych.