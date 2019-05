Grupa Volkswagen otwiera na całym świecie nową erę masowej elektryfikacji…

– Volkswagen ID.3 to nowy rozdział w historii naszej firmy. Jest ucieleśnieniem fundamentalnych zmian – powiedział Jurgen Stackmann, wiceprezes marki Volkswagen odpowiedzialny za marketing i sprzedaż podczas prezentacji w Berlinie.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

ID.3 przedstawił jako elektrycznego odpowiednika Golfa. Wyjaśnił, że cyfra 3 ma podwójnie znaczenie – wskazuje, że ID.3 należy do segmentu aut kompaktowych oraz, po Garbusie i Golfie, zaczyna trzeci ważny rozdział w historii marki.

– ID.3 znajduje się w centrum zainteresowania nie tylko Volkswagena. Modele klasy kompaktowej wciąż cieszą się ogromną popularnością o czym świadczy wielkość sprzedaży samochodów tego segmentu. Cyfra 3 sygnalizuje, że rodzina ID. może powiększać się zarówno w górę, jak i w dół. Przygotowujemy wiele nowości – mówił Stackmann.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Przedstawiciel niemieckiej marki nakreślił też wizję. Z jego słów wynika, że do 2025 roku dzięki ogromnym inwestycjom, Volkswagen chce zostać marką numer jeden na świecie w dziedzinie e-samochodów. Do tego czasu pojawi się ponad 20 nowych wyłącznie elektrycznych modeli, których roczna sprzedaż ma wynosić ponad milion egzemplarzy. Samochody elektryczne nowej generacji będą jednocześnie bezemisyjne i połączone w sieć.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Każdy przedstawiciel nowej rodziny elektrycznych modeli będzie nosił nazwę ID.

– Podczas gdy Garbus zmotoryzował masy, a kolejne generacje Golfa – jako lidera segmentu – wprowadzały innowacyjne rozwiązania do klasy aut kompaktowych, rodzina elektrycznych modeli ID. sprawi, że e-mobilność będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Modele tej serii wyróżniają się inteligentnym designem oraz innowacyjnymi technologiami – stwierdził w Berlinie Stackmann.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Po rynkowym debiucie ID.3 pojawią się kolejne modele, które już dzisiaj zapowiadają samochody koncepcyjne – ID. CROZZ, ID. VIZZION i ID. ROOMZZ. One również będą miały nazwę składającą się z członu ID. i cyfry.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

A ile kosztuje ID.3? Nowego elektryka VW można już zamawiać, przez specjalną stronę internetową – www.volkswagen.com/id-prebooking

W Polsce wpłata początkowa wynosi 5 tys. zł.

- Już po 10 minutach zanotowaliśmy pierwsze zamówienia - powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR Grupy Volkswagen. - Na początek kierowcy mogą zamawiać ponad 200-konne ID.3 w specjalnej wersji "First Edition" z baterią o średniej pojemności 58 KWh oraz nawigacją satelitarną w standardzie - dodał.

W Niemczech ten specjalny model kosztuje poniżej 40 tys. euro (ok. 172 tys. zł). Na jednym ładowaniu auto powinno przejechać ponad 420 km.

Seryjne auto będzie oferowane również z małą baterią (45 kWh) - przejedzie 330 km. A z dużą (77 kWh) zapewni imponujące 550 km zasięgu.

Najtańszy bazowy Volkswagen ID.3 o mocy 115 kW (ok. 160 KM) ma kosztować w Polsce poniżej 130 tys. zł. Czyli wychodzi na to, że nowy elektryk VW będzie o ok. 40 tys. zł tańszy od obecnego e-Golfa, który dziś ceni się na ok. 169 tys. zł.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Co ciekawe, kierowcy zamawiają ID.3 w ciemno, bez jazdy próbnej. Nie wiedzą nawet jak będzie ostatecznie wyglądać. Wersja produkcyjna zadebiutuje jesienią 2019 roku w czasie salonu we Frankfurcie.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

– Grupa Volkswagen dostosowuje się do elektrycznej mobilności, jak żadna inna firma w branży. Do 2023 roku koncern zainwestuje 44 mld euro w elektryfikację, cyfryzację, usługi związane z mobilnością oraz w pojazdy autonomiczne – powiedział Tonder. – W pierwszej fazie, do 2028 roku Grupa Volkswagen wprowadzi na rynek prawie 70 nowych elektrycznych modeli, planujemy dostarczyć klientom do tego czasu w sumie 22 mln elektrycznych samochodów. Rok 2019 jest kluczowym dla naszej elektrycznej ofensywy. A Volkswagen ID.3 sprawi, że auta elektryczne staną się dostępne dla milionów, nie tylko milionerów – skwitował.