innogy udostępni w Warszawie pięćset BMW i3, w tym trzydzieści szybszych BMW i3s. Obie wersje wyposażone są w baterię o pojemności 94 Ah, która ma zapewnić zasięg do 200 km.

- Auta elektryczne korzystają też z wielu przywilejów w ruchu drogowym, przez co przyczyniają się do zmniejszania korków, są też bardzo ciche, co przekłada się na redukcję poziomu hałasu na ulicach. Elektryczny car sharing od innogy jest więc propozycją, która wpłynie na poprawę jakości życia w stolicy – stwierdził Filip Thon, prezes innogy Polska.

BMW i3 / BMW / Dominik Kalamus

Samochody BMW i3 w ramach car sharingu innogy go! można wypożyczyć przez dedykowaną aplikację mobilną innogy go! dostępną dla systemów Android i iOS. Koszt jazdy BMW i3 wynosi 1,19 zł/minutę, zaś BMW i3s – 1,49 zł/minutę. Istnieje także możliwość wypożyczenia samochodów na dłużej. Pakiety dobowe to koszt odpowiednio 239 zł i 299 zł.

Nowi użytkownicy za pierwszą 15-minutową jazdę zapłacą 1 grosz.

BMW i3 / BMW / Dominik Kalamus

W ramach usługi innogy go! zapewniony jest także serwis związany z ładowaniem. Firma wykorzystuje do tego celu dedykowaną sieć 30 szybkich punktów ładowania, tzw. superchargerów o mocy 50 kW, które są w stanie naładować baterię BMW i3 do 80 proc. w 40 - 50 minut. Opcjonalnie, użytkownik elektrycznego carsharingu może podłączyć samochód do jednej z ogólnodostępnych stacji ładowania innogy na terenie Warszawy i okolic. Lista punktów dostępna jest na mapie w aplikacji mobilnej innogy go!

Firma podkreśla, że dostarczana do stacji energia pochodzi w całości z odnawialnych źródeł energii pozyskanej z wiatru. - innogy Polska zakupiła gwarancję pochodzenia na wolumen w wysokości 2 GWh, do wykorzystania do końca 2019 roku. W kolejnych latach trwania usługi, planowane jest utrzymanie tej strategii wsparcia OZE - wyjaśniono.