Policjanci ruchu drogowego w poniedziałek 1 kwietnia do 22.00 będą prowadzić w całym kraju ogólnopolską akcję pod nazwą "Prędkość". Na drogach pojawi się nawet 5 tys. funkcjonariuszy.

– Głównym celem naszych działań kontrolno-prewencyjnych jest ograniczenie zagrożeń wynikających z przekraczania prędkości dopuszczalnych oraz niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze – wyjaśnił dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP i dodał, że akcja jest realizowana wspólnie z organizacją TISPOL. A to oznacza, że polscy policjanci włączą się w działania prowadzone na drogach całej Unii Europejskiej.

Nie igraj z prędkością

Jak wynika z policyjnych statystyk kierowcy w 2018 roku byli sprawcami 27 556 wypadków, w których zginęło 2177 osób a 33 261 zostało rannych. Do większości doszło w terenie zabudowanym, ale najbardziej tragiczne w skutkach miały miejsce poza miastem.

– Tam kierowcy pozwalają sobie na więcej, mocniej wciskają gaz. W efekcie nadmierna prędkość ciągle zbiera tragiczne żniwo – podkreśla Kobryś. – I to właśnie ta przyczyna w 2018 r. spowodowała śmierć 778 osób, co stanowi jedną czwartą wszystkich zabitych – wyliczył.

Z policją nie pożartujesz. Stracisz prawo jazdy

Policja podkreśla, że dzisiejsza akcja mimo 1-kwietniowej daty będzie prowadzona w 100-procentach poważnie. A kierowcy zatrzymanemu za przekroczenie prędkości raczej nie będzie do śmiechu – spotkanie z patrolem może zakończyć się nie tylko wysokim mandatem i punktami karnymi. Ze statystyk policji wynika, że od początku 2019 roku nastąpił radykalny wzrost liczby zatrzymanych praw jazdy za tzw. 50+. W pierwszym kwartale dokument utraciło ok. 7 tys. osób. To prawie 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Przypominamy, że kiedy drogówka przyłapie kierowcę w terenie zabudowanym za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, wówczas mundurowi zatrzymają prawo jazdy na 3 miesiące.

– Nie będzie pobłażliwości dla osób drastycznie naruszających przepisy ruchu drogowego – zapowiedział przedstawiciel KGP. – Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia kierowcy, kultury i techniki jazdy, czy przygotowania pojazdu do podróży. Prosimy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego – dodał.

Jak rozpoznać nieoznakowane BMW policji?

Zapowiedział również, że do egzekwowania przestrzegania ograniczeń prędkości będzie wykorzystywany cały nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje policja – w szczególności laserowe mierniki z wizualizacją oraz wideorejestratory na pokładach nieoznakowanych radiowozów (także BMW).

– Celem naszych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. Statyczne punkty pomiaru prędkości jak i pomiary prowadzone dynamicznie możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz pomiaru prędkości policjanci kontrolują czy kierujący są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci – skwitował policjant.

BMW policji / BMW / Dominik Kalamus