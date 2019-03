Suzuki i Toyota usiadły przy jednym stole i uzgodniły wspólne projekty dotyczące produkcji samochodów, układów napędowych oraz silników.

Z punktu widzenia Polski najważniejszy jest fakt, że Toyota w swoich zakładach na terenie Dolnego Śląska zajmie się produkcją nowego silnika małolitrażowego Suzuki opracowanego do aut kompaktowych. Japończycy jeszcze nie wskazali, do której z dwóch fabryk Toyota Motor Manufacturing Poland trafi nowa inwestycja. Przypominamy, że w Wałbrzychu produkowane są przekładnie do napędu hybrydowego 4. generacji, silniki benzynowe 1.0 oraz skrzynie biegów, a w Jelczu-Laskowicach powstają jednostki benzynowe 1.5 oraz wysokoprężne (1.4 i 2.2). Dodatkowo jelczański zakład w 2019 roku rozpocznie produkcję nowych silników benzynowych 2.0 oraz 1.5 stosowanych m.in. w napędach hybrydowych.

Napęd z Polski trafia do dwóch fabryk samochodów Toyoty / Toyota / Jacek Zych FORUM

Zakłady w Polsce mogą też skorzystać na kolejnym punkcie umowy między japońskimi koncernami. Suzuki dzięki współpracy z Toyotą będzie oferować auta hybrydowe, a zespoły napędowe do tego rodzaju samochodów na potrzeby rynku europejskiego powstają właśnie w Wałbrzychu. Można spodziewać się, że zapotrzebowanie ze strony Suzuki na ten napęd spowoduje zwiększenie zamówień spływających do zakładu na Dolnym Śląsku.

Nie wykluczone również, że zarówno ulokowanie w Polsce produkcji nowego silnika Suzuki oraz dodatkowe zlecania na układy hybrydowe przełożą się na nowe miejsca pracy.

Toyota Corolla Hatchback i Corolla Touring Sports / Toyota

Współpraca Suzuki z Toyotą pozwoli pierwszej firmie poszerzyć gamę i zaoferować w Europie nowe modele samochodów. W efekcie niebawem w polskich salonach marki z Hamamatsu pojawią się zelektryfikowane auta oparte na nowej Corolli kombi oraz SUV-ie RAV4.

Z kolei Toyota dzięki współpracy będzie mogła sprzedawać małe samochody wyprodukowane przez Suzuki na rynku afrykańskim i w Indiach.