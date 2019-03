Kia Ceed – obok modelu Stinger – to popisowy numer koreańskiej marki. Od debiutu pierwszej generacji 15 lat temu firma zmieniła to auto z szarej myszki w prawdziwą seksbombę na kołach. W dodatku spełniającą najróżniejsze potrzeby, bo nowy Ceed jest dziś dostępny jako pięciodrzwiowy hatchback, przestronne kombi i jedyny w swoim rodzaju ProCeed, czyli pierwszy shooting brake w klasie popularnych kompaktów.

Kia ProCeed to pierwsze auto w segmencie popularnych modeli, które łączy dwa przeciwstawne światy. Projektanci w pięciodrzwiowej karoserii połączyli energetyczny styl coupe z praktycznością kombi, a taki dwuskładnikowy koktajl w motoryzacji nazywany jest shooting break. Koreańczycy mogą być z siebie dumni / dziennik.pl

A teraz Kia na bazie obecnej generacji Ceeda szykuje nowego crossovera – na dowód producent ujawnił pierwszy szkic. To będzie już czwarta odmiana nadwoziowa tego auta. Projektanci obiecują, że na jego widok – podobnie jak w przypadku ProCeed – żywiej zabije serce. Tym samym dalekowschodni producent będzie mógł bez wstydu zmierzyć się np. z Mercedesem GLA.

Kia CEED także jako nowy crossover / KIA

– Istnieją inne rodzaje nadwozi niż typowe. Doskonale pasują one do rodziny Ceeda. Crossover odegra istotną rolę w ugruntowaniu pozycji Ceeda jako ważnego gracza na europejskim rynku, nie tylko w klasie kompaktów – powiedział Gregory Guillaume, wiceprezes ds. designu w Kia Motors Europe. – Dzięki tej wersji nadwoziowej rodzina Ceeda jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i jeszcze bardziej atrakcyjna dla nabywców. Crossover nie będzie niczym podobnym do tego, co rodzina Ceeda oferuje do tej pory. To będzie kolejna wielka niespodzianka od Kii – skwitował.