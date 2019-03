O sprawie poinformował lokalny dziennik "Głos Wielkopolski". Danuta D. – obecnie prokurator w stanie spoczynku – wcześniej miała pracować w Prokuraturze Rejonowej Poznań Stare Miasto.

Jak podała gazeta, Danuta D. "wyjechała ze stacji benzynowej z butelką wódki. Zdarzenie miała zauważyć policjantka, która akurat nie pełniła służby. Po chwili panią prokurator D. zatrzymała drogówka z Obornik".

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik potwierdziła informacje gazety. Jak powiedziała, do zdarzenia doszło 6 marca w miejscowości Łukowo. - Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zatrzymali do kontroli drogowej pojazd prowadzony przez panią Danutę D. - prokurator w stanie spoczynku. Pierwsze badanie wykazało u Danuty D. stężenie 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu - 1,58 promila alkoholu – podkreśliła.

Dodała, że postępowanie dotyczące prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przez Danutę D. prowadzi Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

- Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności dowodowych do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym skierowany zostanie wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora w stanie spoczynku – Danutę D. - do odpowiedzialności karnej. Uzyskanie takiej zgody jest niezbędne do ogłoszenia zarzutów prokuratorowi i przesłuchania go w charakterze podejrzanego, a następnie skierowania przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu – wskazała Bialik.

Zaznaczyła, że "w przypadku uchylenia immunitetu prokuratorowi ogłoszone zostaną zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a par. 1 kodeksu karnego), za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności".

Jednocześnie – jak poinformowała prok. Bialik - na wniosek Prokuratora Okręgowego w Poznaniu prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie.