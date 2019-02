Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzeń dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Projekt właśnie trafił do konsultacji publicznych. Trwające w resorcie prace nad nowymi przepisami są powiązane z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którą rząd wcielił w życie w 2018 roku.

Nowe numery dla "elektryków"

Najważniejszą zmianą dla kierowców będą nowe tablice rejestracyjne, które przewidziano do montażu na samochodach elektrycznych (Nissan Leaf czy Volkswagen e-Golf) i wodorowych (przykładowo Toyota Mirai).

W myśl proponowanych przepisów wydział komunikacji będzie wydawać tablice o zielonym tle z wytłoczonymi czarnym numerem rejestracyjnym składającym się jak dotychczas z wyróżnika województwa, powiatu i pojazdu (cyfry i litery).

Dzięki temu e-samochody będą rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Właściciele tak oznaczonych aut będą mogli łatwiej korzystać z bezpłatnego parkowania w centrach miast, jeżdżenia po buspasach czy wjazdu do stref zeroemisyjnych, do których wstępu nie mają samochody z silnikiem Diesla lub jednostką benzynową. "Eko-numery" będą też wydawane np. na bagażniki przeznaczone do przewozu rowerów.

Nissan Leaf / Nissan

Podobnie stanie się w przypadku tablic indywidualnych – zielone tło a na nim oznaczenie województwa i wyróżnik auta (np. dla Olsztyna może to być "N0 SMOG"; obecnie za tablice rejestracyjne z wyróżnikiem indywidualnym trzeba zapłacić 1000 zł).

Grawerowany orzeł

Dodatkowo ministerstwo przewiduje wprowadzenie laserowo nanoszonej grafiki obrysu wizerunku orła – ta zamiana dotyczy również tradycyjnych tablic z białym tłem.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. "Zielone tablice" nie dotyczą aut typowo hybrydowych i modeli plug-in (z możliwością ładowania z gniazdka).

Toyota Mirai / Toyota