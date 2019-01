Mercedes, który należy do koncernu Daimler, zdecydował się na nową inwestycję w Polsce. Obok zakładu w Jaworze zbuduje drugą fabrykę, która zajmie się produkcją baterii do samochodów elektrycznych.

Tym samym będzie to już dziewiąty zakład tej firmy zajmujący się produkcją akumulatorów do e-aut (niemiecki producent stworzył specjalną markę tego typu samochodów i nazwał ją EQ – Electric Intelligence).

Mercedes EQC w podłodze skrywa baterię litowo-jonową o pojemności 80 kWh. Producent obiecuje, że przy podłączeniu do stacji 110 kW (w samochodzie zastosowano ładowarkę 7,4 kW) trzeba będzie poczekać ok. 40 minut na doładowanie akumulatorów z poziomu 10 proc. do 80 proc. / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

W nowym zakładzie powstanie ok. 300 nowych miejsc pracy. Fabryka baterii będzie wyposażona w najnowocześniejsze technologie i - podobnie jak zakład silników - będzie zaopatrywany w energię odnawialną. Uruchomienie seryjnej produkcji akumulatorów do samochodów marki EQ zaplanowano na początek następnej dekady.

– Będzie to pierwsza fabryka tej skali, która będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. (...) Inwestycje w ramach tego projektu przekroczą 200 mln euro (ok. 860 mln zł; przyp. red.). Nasza lokalizacja stanie się kluczowym elementem naszego łańcucha produkcji na całym świecie. Decyzja, by rozwinąć działalność w Jaworze jest najlepszym dowodem na to, jak dobrze czujemy się tutaj w Polsce – powiedział Markus Schäfer z zarządu Mercedes-Benz Cars ds. produkcji i łańcucha dostaw.

Mercedes EQC na pełnych akumulatorach ma zapewnić ok. 450 km zasięgu, a szacowane zużycie energii: 22,2 kWh/100 km / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Do 2022 r. Mercedes przeprowadzi elektryfikację całej gamy proponując kierowcom różne wersje pojazdów z napędem elektrycznym w każdym segmencie. Wśród nich będzie co najmniej 10 samochodów w pełni elektrycznych.

– Baterie do tych aut wyprodukujemy w naszych fabrykach, bo jest to ważny czynnik sukcesu w erze elektromobilności. Fabryka baterii w Jaworze jest drugą już inwestycją Mercedesa w tej lokalizacji. Pierwszą jest inteligentna fabryka zaawansowanych technologicznie silników do pojazdów konwencjonalnych, a teraz wprowadzamy do Polski kolejną technologię przyszłości – skwitował Schäfer.

Przypominamy, że już budowana fabryka silników spalinowych do aut Mercedesa ruszy w 2019 roku i docelowo zatrudnić ma 1000 osób. W 2020 r. zakład ma osiągnąć pełne moce produkcyjne.