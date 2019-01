Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Lublinie – powiedział Maciej Florkiewicz, szef Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, która sporządziła akt oskarżenia.

Grupa działała od lipca 2016 r. do czerwca ubiegłego roku. W tym czasie jej członkowie mogli przewieźć z Rosji do Niemiec, przez przejście graniczne w Terespolu (Lubelskie), co najmniej 57 luksusowych samochodów marki Toyota Land Cruiser. Samochody te były z Niemiec na statkach transportowane do Afryki – ustaliła prokuratura.

Auta miały przerobione numery identyfikacyjne i sfałszowane dokumenty rejestracyjne. Członkowie grupy wykonywali w jej strukturze określone zadania. Część kradła samochody, inni przerabiali ich numery identyfikacyjne i dokumenty potwierdzające dane aut oraz prawo do ich użytkowania. Kolejni członkowie grupy szukali nabywców, a także wywozili samochody z Rosji i dostarczali je odbiorcom. Kierowcy pozostawiali auta na terenie Unii Europejskiej i wracali samolotami do Rosji.

Aktem oskarżenia objęto trzech obywateli Rosji: Egora R., Vladimira R. i Dimitria N. oraz obywatela Białorusi Vladimira G. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów, przerabianiem numerów identyfikacyjnych, podrabianiem dowodów rejestracyjnych i sprzedażą aut. Dodatkowo zarzucono im paserstwo mienia znacznej wartości i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami.

Wszyscy oskarżeni na wniosek prokuratora zostali aresztowani przez sąd. Proces ma się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Grożą im kary do 10 lat więzienia.