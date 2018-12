Opel już w pierwszej połowie 2019 roku rozpocznie przyjmowanie zamówień na dwa zelektryfikowane modele. Kierowcy dostaną do wyboru nową Corsę z zasilaniem akumulatorowym oraz Grandlanda X z napędem hybrydowym i funkcją ładowania ze źródła zewnętrznego.

Niemiecki producent spodziewa się, że w szczególności nowa Corsa przysporzy mu popularności w 2019 roku. Przypominamy, że pierwsza generacja tego modelu debiutowała na rynku w 1982 roku. Nadchodząca 6. generacja to zupełnie nowa konstrukcja na platformie Grupy PSA i jako pierwsza będzie dostępna także w wersji elektrycznej.

Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel obiecuje konkurencyjną cenę: Nowa Corsa sprawi, że elektryczna motoryzacja stanie się dostępna dla wielu klientów - to będzie prawdziwy samochód elektryczny dla mas.

Opel corsa / Opel

Grandland X z napędem hybrydowym i możliwością ładowania akumulatorów trakcyjnych ze źródła zewnętrznego będzie produkowany od 2019 roku w zakładach Opla w Eisenach w Niemczech. W modnej karoserii SUV-a kierowcy dostaną hybrydowy układ o mocy nawet 300 KM i napęd na cztery koła.

Nowy Opel Mokka X w 2020 roku

Na 2020 rok zaplanowano wprowadzenie zasilanej akumulatorami elektrycznej wersji średniego furgonu Vivaro w ramach zupełnie nowej generacji tego modelu oraz uruchomienie produkcji kolejnej generacji subkompaktowego SUV-a Mokka X.

Opel Grandland X / dziennik.pl

Opel jedzie na prąd. Niemiecki producent wprowadzi cztery zelektryfikowane auta do 2020 r. A do 2024 r. zaoferuje 100 proc. zelektryfikowanych modeli. Firma planuje też dalsze udoskonalanie silników spalinowych.

Historia Opla jako firmy motoryzacyjnej rozpoczęła się od ręcznego wyprodukowania 65 samochodów "Patentmotorwagen System Lutzmann" w 1899 roku - cztery lata po śmierci założyciela przedsiębiorstwa, Adama Opla. Do dziś firma wyprodukowała łącznie ponad 70 mln pojazdów.

Patentmotorwagen System Lutzmann / Opel

Wśród wielu kultowych modeli zaprojektowanych w Rüsselsheim przez ostatnie 120 lat warto wymienić takie kamienie milowe w historii motoryzacji, jak Laubfrosch, Admiral, Kadett, Rekord, Manta czy GT.

Jednocześnie Opel wprowadzał i upowszechniał liczne innowacje. Były to między innymi: pierwszy produkowany masowo w Niemczech samochód z całostalowym nadwoziem samonośnym (Opel Olympia z 1935 r.), wprowadzenie trójfunkcyjnego katalizatora do standardowego wyposażenia pojazdów (1989 r.), montowanie pełnowymiarowych poduszek powietrznych we wszystkich samochodach osobowych (od 1995 r.) czy zaoferowanie adaptacyjnych reflektorów matrycowych IntelliLux LED w segmencie kompaktowym (model Astra z 2015 r.).