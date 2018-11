- Producenci samochodów i motocykli oraz przewoźnicy lotniczy i kolejowi mogą zacierać ręce. Ich pojazdy będą się cieszyć coraz większą popularnością wśród pasażerów. W projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury wskazano konieczność wprowadzenia zachęt, które skłonią kierowców i pasażerów aut osobowych do korzystania z komunikacji publicznej - pisze "Puls Biznesu"

- Mimo to jej autorzy przyznają, że motoryzacja indywidualna nadal cieszyć się będzie wielką popularnością. Liczba osób korzystających rocznie z samochodów wzrośnie z 3,1 mld osób w 2015 r. do 4,1 mld w 2030 r. To wariant minimum. Opcja maksimum wskazuje na wzrost o 41 proc. - do 4,4 mld osób. O 60-86 proc. wzrośnie roczny wskaźnik osób jeżdżących motocyklami, a pasażerów samolotów będzie więcej o 116-155 proc. - podkreśla dziennik.

- Mniej będzie ich natomiast w autobusach zarówno miejskich, jak i dalekobieżnych oraz podmiejskich. Spadek tych ostatnich może osiągnąć 14 proc., z 702 mln osób w 2015 r. do 606 mln osób w 2030 r. W autobusach miejskich liczba pasażerów zmniejszy się z 2,7 mld osób w 2015 do 2,6 mld w 2030 r. - wylicza PB.