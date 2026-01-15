Zakaz jazdy na letnich oponach zimą

Tegoroczna zima mocno daje się we znaki kierowcom w Polsce. Obfite opady śniegu mocno utrudniają jazdę, szczególnie tym kierowcom, którzy nie zmienili opon na zimowe. Być może dlatego aż 71 proc. Polaków uważa, że jazda na letnich oponach w warunkach zimowych powinna być prawnie zakazana. Jeszcze więcej badanych – 84 proc. – ocenia, że taka praktyka stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Według badania opublikowanego przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego 26 proc. badanych nie zgadza się z twierdzeniem, że stosowanie opon letnich w warunkach zimowych powinno być zakazane.

Gigantyczna różnica w drodze hamowania

Powołując się na testy Politechniki Rzeszowskiej i Auto-Test autorzy badania wskazali, że przy temperaturze 0 stopni na mokrym śniegu różnice w drodze hamowania między oponą letnią i zimową przy 50 km/h/ dochodzą do ponad 50 metrów.

Jak wyjaśniono w publikacji, opony letnie są zaprojektowane z twardszej mieszanki gumy, która przy wysokich temperaturach zachowuje odpowiednią elastyczność i przyczepność, ale poniżej 7 stopni Celsjusza staje się sztywna i traci przyczepność. Dodano, że zimowe opony mają dodatkowo nacięcia, które zwiększają przyczepność na śniegu, błocie pośniegowym i lodzie, oraz głębsze rowki do odprowadzania wody i roztopionego śniegu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-4 stycznia br. metodą CATI wśród mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej na próbie 1000 osób.