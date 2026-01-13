Skoda Peaq wjeżdża na rynek. Czesi świętują sukces

Skoda idzie jak burza. Czeska marka wyrasta na jednego z najbardziej rentownych producentów aut popularnych, wyprzedzając tempem wzrostu cały europejski rynek motoryzacyjny. To efekt rekordowych wyników sprzedaży, gdzie obok sprawdzonych hitów – Octavia i Kodiaqa – pierwsze skrzypce grają samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Europejczycy chętnie przesiadają się na Skody z wtyczką: Elroq szybko stał się trzecim, a Enyaq szóstym najpopularniejszym samochodem elektrycznym w UE.

W Polsce Skoda także świętuje sukces. Z wynikiem 65,5 tys. sprzedanych aut, czeska marka zajęła drugie miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w 2025 roku. Octavia trzeci miesiąc z rzędu utrzymała tytuł najpopularniejszego nowego samochodu w kraju. Choć Superb, Kamiq i Fabia wciąż cieszą się ogromnym wzięciem, zaskoczeniem jest tempo wzrostu segmentu elektrycznego. SUV Elroq błyskawicznie przebił się do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych aut BEV na polskim rynku.

Nowy SUV to cios w chińską konkurencję

Mimo rewelacyjnych wyników czeska marka nie osiada na laurach. Przeciwnie – wrzuca wyższy bieg. Już w wakacje 2026 roku na rynek wjedzie zupełnie nowa Skoda Peaq. Ten SUV to bezpośrednia odpowiedź europejskiego giganta na agresywną ekspansję marek z Chin. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowa Skoda Peaq to 5-metrowy SUV dla 7 osób

Skoda Peaq to seryjna wersja prototypu Vision 7S. Gotowy do produkcji SUV powstał w trzy lata i dzięki długości ok. 4,9 m zostanie największym autem w historii marki. Zresztą nazwa "Peaq" (ang. szczyt) podkreśla jego pozycję na absolutnym szczycie portfolio. Dzięki stylistyce Modern Solid i potężnej bryle, nawet Kodiaq i Superb będą wyglądać przy nim skromnie.

Producent zapowiada niezwykle przestronne wnętrze z trzema rzędami siedzeń, które pomieszczą 7 osób w niemal dowolnej konfiguracji. Już pierwsze jazdy prototypem Vision 7S pokazały, że Skoda wchodzi na poziom luksusu znany z najdroższych limuzyn: elektrycznie sterowane drzwi otwierają się pod wiatr, a tradycyjne lusterka zastąpiły kamery.

Nowa Skoda Peaq większa i bardziej przestronna niż Kodiaq

Prawdziwym hitem jest tryb relaksu. Po jednym kliknięciu wnętrze przechodzi metamorfozę: deska rozdzielcza i kierownica odjeżdżają pod szybę, pedały chowają się w podłodze, a fotele obracają do wewnątrz. Ekran centralny zmienia pozycję na poziomą, zmieniając auto w salę kinową. Inżynierowie pomyśleli również o najmłodszych – zintegrowany fotelik dziecięcy jest monitorowany przez specjalną kamerę, która przekazuje obraz malucha bezpośrednio na główny wyświetlacz.

Nowa Skoda Peaq zaskoczy ceną i wydajnym napędem

Skoda Peaq to także technologiczny przeskok. SUV powstanie na nowoczesnej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi dotychczasową architekturę MEB. Co to oznacza dla kierowcy? Przede wszystkim wysoką wydajność. Akumulator o pojemności 89 kWh zapewni ponad 600 km zasięgu, a dzięki innowacyjnej architekturze 800V, ładowanie stanie się niemal tak szybkie jak tankowanie paliwa. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie zaledwie 12 minut.

Nowa platforma oznacza rewolucję w oprogramowaniu. Skoda Peaq zostanie wyposażona w systemy umożliwiające autonomiczną jazdę 4. poziomu, co pozwoli na podróżowanie bez trzymania rąk na kierownicy w określonych warunkach. Dzięki optymalizacji kosztów produkcji na nowej architekturze (spadek wydatków o 30 proc.), nowy SUV ma być oferowany w cenie zbliżonej do swoich spalinowych odpowiedników.

Nowa Skoda Peaq kontra rywale

Nowa Skoda Peaq pod względem gabarytów także wjeżdża na sam szczyt.Zagra w lidze Audi Q8 e-tron, BMW iX czy Mercedesa EQE SUV, a to daje dobre wyobrażenie objętości czeskiego auta. Na celowniku jest też Kia EV9, Volvo EX90 czy Tesla Model X.