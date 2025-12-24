Zmiany od 25 grudnia 2025. Nie trzeba będzie wyprzedzać

Wyprzedzające się samochody ciężarowe w Polsce to nadal zmora. Taki manewr może trwać kilka minut i z uwagi na niewielką różnicę prędkości ciągnąć się kilometrami. Najwidoczniej cześć kierowców "dużych" zapomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku.

Reklama

W myśl prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton). Przepisy obejmują również zespoły pojazdów o długości ponad 7 m, w tym samochody osobowe z przyczepą spełniające te kryteria.

Jaki mandat za załamanie zakazu wyprzedzania?

Mimo to "wyścigi słoni" ciągle mają miejsce. Czego dowodem są nagrania publikowane w sieci czy akcje organizowane przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD). Sankcje za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń:

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Reklama

Policjant dopisze do tego 8 punktów karnych. Warto także pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

Od 25 do 26 grudnia zakaz ruchu dla ciężarówek. To dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych

Dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych jest taka, że blokowanie ruchu przez TIR-y dodatkowo ukrócą przepisy, które zaczną obowiązywać od 25 grudnia od godziny 8:00 do 26 grudnia do godziny 22:00. Ograniczenia w ruchu są związane z Bożym Narodzeniem. To oznacza, że tysiące kierowców aut ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie może w tym czasie wyjeżdżać na trasy.

W efekcie od 25 grudnia jadąc w dłuższą trasę nie trzeba będzie już ich wyprzedzać. Tak wygląda harmonogram zakazów ruchu:

25 grudnia, czwartek od godziny 8:00 do 22:00 – zakaz świąteczny,

– zakaz świąteczny, 26 grudnia, piątek od godziny 8:00 do 22:00 – zakaz świąteczny.

W Polsce tegoroczna Wigilia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy. Z punktu widzenia zakazów dla samochodów ciężarowych nic się jednak nie zmienia – 24 grudniaciężarówki będą mogły jeździć po Polsce przez całą dobę.

Od zakazu ruchu i ograniczeń istnieją wyjątki. Oto lista pojazdów

Zakaz ruchu obowiązujący od 25 grudnia do 26 grudnia nie dotyczy m.in. autobusów oraz niektórych ciężarówek, np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii. Lista obejmuje pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami. Ograniczenia nie obowiązują także pojazdów używanych:

do przewozu lekarstw i środków medycznych,

dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

do przewozu żywych zwierząt,

do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze. Z większym natężeniem ruchu kierowcy powinni liczyć się w pobliżu granic. Przepisy nie dotyczą:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złamiesz zakaz i dostaniesz 2000 zł kary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC, kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Z kolei na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona grzywna – 1000 zł.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Ile punktów karnych w 2025 roku?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: