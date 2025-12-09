- Lexus LBX nowym hitem. Polacy kupili pond 5000 aut
- Lexus LBX to Toyota Yaris Cross? Japońskie SUV-y różnią się bardziej niż myślisz
- Wnętrze i wyposażenie z droższych modeli
- Łatwa obsługa i sterowanie z kierownicy, czyli 8 kursorów i aż 16 skrótów
- Lexus LBX z napędem 4x4 ma mniejszą pojemność bagażnika
- Jak jeździ Lexus LBX z silnikiem hybrydowym 1.5? Ile spala?
- Lexus LBX z napędem na cztery koła E-Four
- Lexus LBX - wyposażenie i układy bezpieczeństwa
- Ile kosztuje nowy Lexus LBX? To najtańszy model japońskiej marki
- Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja
- Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej
- Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł
- Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji
- Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa
- Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania
- Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa
Lexus LBX nowym hitem. Polacy kupili pond 5000 aut
Lexus świętuje nowy rekord. Od stycznia do końca listopada 2025 roku zarejestrowano w Polsce 13 500 samochodów tej japońskiej marki – to 3,5 proc. lepiej niż rok wcześniej. Aż 100 proc. kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym.
Koniem pociągowym biznesu są SUV-y i crossovery. Lexus NX jest najpopularniejszy. Jednak na nową gwiazdę rynku wyrasta Lexus LBX, który zdominował segment B-SUV Premium. Pierwsze sztuki tego auta wyjechały na drogi w marcu 2024 roku, po półtora roku z salonów odebrano już ponad 5000 sztuk. LBX jest Lexusem, który najszybciej przekroczył tę barierę od chwili wprowadzenia na rynek. Skąd takie wzięcie?
Lexus LBX to Toyota Yaris Cross? Japońskie SUV-y różnią się bardziej niż myślisz
Lexus LBX ustawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną na asfaltem wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd Lexus urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na przyjemne proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze.
Wnętrze i wyposażenie z droższych modeli
Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują jak w większym RX czy NX. Sportowo nastawiona wersji Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę po obcowaniu z mniej wymuskaną, tańszą odmianą Relax. Nic nie skrzypi nawet podczas jazdy na nierównościach. Ciężko doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach.
Przed kierowcą zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym.
Łatwa obsługa i sterowanie z kierownicy, czyli 8 kursorów i aż 16 skrótów
Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta. Szczęśliwie dla wielu Lexus pozostawił też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu.
O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Co ważne, systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.
Lexus LBX z napędem 4x4 ma mniejszą pojemność bagażnika
Lexus LBX zapewnia bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon oraz narzędzia. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa.
Jak jeździ Lexus LBX z silnikiem hybrydowym 1.5? Ile spala?
LBX pod maską skrywa hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw. Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.
Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest też bardzo ekonomiczna – zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to spalanie może imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie benzyny w okolicy 4,4-4,7 l/100 km.
Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę daje się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89 proc. zamówień).
Lexus LBX z napędem na cztery koła E-Four
Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four jak w RX 450h+ i RX 350h. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80. Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. W każdej wersji LBX ma z przodu kolumny MacPhersona. W samochodach z napędem na przód tylne zawieszenie składa się z belki skrętnej, a w wersjach z napędem 4x4 zastosowano układ podwójnych wahaczy.
Lexus LBX - wyposażenie i układy bezpieczeństwa
Lexus LBX dostał nową generację systemów asystujących, które przy każdej zdalnej aktualizacji będą jeszcze zyskiwać na umiejętnościach. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar schludnie ukryty w kratownicy grilla to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Lexus Safety System+. Pod tą nazwą zgrupowano m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM), kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu.
Wyposażenie można wzbogacić o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni. Lexus LBX ma też spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC. Dzięki funkcji Advanced Park LBX sam zajmie miejsce postojowe. Z kolei układ Remote Park umożliwi zdalne zaparkowanie auta z wykorzystaniem smartfona nawet wtedy, gdy kierowca znajduje się poza autem.
Ile kosztuje nowy Lexus LBX? To najtańszy model japońskiej marki
Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 800 zł, czyli 22 600 zł mniej od ceny katalogowej (to już poziom cenowy Toyoty Yaris Cross). Taki model to m.in.:
- 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
- Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
- Tapicerka z tkaniny,
- Szyby z filtrem UV,
- Reflektory przednie Full LED L-Shape,
- Tylne światła LED,
- System automatycznych świateł drogowych,
- Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
- Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).
Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort kupiło 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 900zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:
- Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
- System inteligentnego kluczyka,
- Ładowarka indukcyjna,
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
- Podgrzewane fotele przednie,
- Czujnik deszczu.
Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja
Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe alufelgi,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Fotele typu Sporty,
- Tapicerka ze skóry ekologicznej,
- Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
- Podgrzewanie kierownicy,
- Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
- Dodatkowe ogrzewanie,
- Regulację wysokości fotela pasażera,
- Inteligentny kluczyk,
- System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej
Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
- Przyciemniane tylne szyby,
- Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.
Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł
10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).
Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji
Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i przeszyciami Copper lub fotele obite szarą tkaniną.
Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|SILNIK
|Typ silnika
|M15A-FXE
|M15A-FXE
|Liczba cylindrów i układ
|3-cylindrowy, rzędowy
|3-cylindrowy, rzędowy
|Mechanizm zaworów
|12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)
|12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)
|Średnica tłoka x skok cylindra
|mm
|80,5 x 97,6
|80,5 x 97,6
|Pojemność
|cm3
|1490
|1490
|Stopień sprężenia
|14.0
|14.0
|Wtrysk paliwa
|EFI
|EFI
|Układ dolotowy
|Wolnossący
|Wolnossący
|Norma emisji
|EURO6E z OBD
|EURO6E z OBD
|Typ paliwa
|benzyna
|benzyna
|Rekomendowana liczba oktanów
|95 lub więcej
|95 lub więcej
|Moc maks.
|kW/obr./min
|67/5500
|67/5500
|Maks. moment obrotowy
|Nm/obr./min
|120/3600-4800
|120/3600-4800
|Zużycie paliwa
|WLTP (cykl mieszany)
|Maks.
|l/100km
|4,7
|5,0
|Min.
|l/100km
|4,4
|4,6
|Emisje CO2
|WLTP (cykl mieszany)
|Maks.
|g/km
|107,45
|113,42
|Min.
|g/km
|100,35
|104,97
|SILNIK ELEKTRYCZNY
|Typ
|Przedni
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Tylny
|Indukcyjny silnik asynchroniczny
|Moc maks.
|Przód
|kW
|69,0
|69.0
|Tył
|kW
|4,7
|Maks. moment obrotowy
|Przód
|Nm
|185,0
|185,0
|Tył
|Nm
|52,0
|BATERIA HYBRYDOWA
|Typ baterii
|Niklowo-wodorkowa
|Niklowo-wodorkowa
|Napięcie nominalne
|V
|201,6
|201,6
|Liczba ogniw
|168
|168
|Napięcie systemowe
|V
|280
|280
|Pojemność baterii
|Ah
|5,0
|5,0
|Łączna moc baterii
|kWh
|1,0
|1,0
|ŁĄCZNA MOC UKŁADU
|Moc maksymalna
|kW
|100
|100
|OSIĄGI
|Prędkość maks.
|km/h
|170
|170
|Przyspieszenie
|Od 0 do 100 km/h
|s
|9,2
|9,6
Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|PODWOZIE
|Przekładnie
|Kod modelowy
|PA11
|PA11
|Typ
|CVT
|CVT
|Przełożenie skrzyni biegów
|3,218
|3,218
|Silnik trakcyjny (tył)
|Całkowity współczynnik redukcji prędkości
|10,487
|Typ hamulców
|Przód
|Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Tył
|Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Rozmiar hamulców
|Przód
|15-calowe tarcze 25V
|15-calowe tarcze 25V
|Średnica / Grubość
|mm
|282 / 25,0
|282 / 25,0
|Tył
|15-calowe tarcze
|16-calowe tarcze
|Średnica / Grubość
|mm
|265 / 10,0
|281 / 12,0
|Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku
|Elektryczny – konsola środkowa
|Elektryczny – konsola środkowa
|Typ zawieszenia
|Przód
|Kolumny MacPhersona
|Kolumny MacPherson
|Tył
|Belka skrętna
|Wielowahaczowe
|Od obrotu do obrotu
|2,73
|2,73
|Min. promień skrętu
|Od krawężnika do krawężnika
|m
|5,2
|5,2
|Od ściany do ściany
|m
|5,6
|5,6
|Typ wspomagania kierownicy
|Elektryczne
|Elektryczne
Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY
|Nadwozie
|Długość
|m
|4190
|4190
|Szerokość
|m
|1825
|1825
|Wysokość
|m
|1560
|1560
|Rozstaw osi
|m
|2580
|2580
|Rozstaw kół
|Przód
|m
|1570
|1570
|Tył
|m
|1570
|1570
|Przestrzeń biodrowa
|Przód
|m
|1306,3
|1306,3
|Tył
|m
|1075,6
|1075,6
|Wnętrze
|Długość
|m
|1820
|1820
|Szerokość
|m
|1445
|1445
|Wysokość
|m
|1195
|1195
|Odległość między rzędami
|Od przodu do tyłu
|m
|814,7
|814,7
|Liczba miejsc
|osoby
|5
|5
|Zwis
|Przód
|m
|870
|870
|Tył
|m
|740
|740
|Współczynnik oporu powietrza
|0,34
|0,34
|Prześwit minimalny
|m
|170
|170
|Najniżej umiejscowiony element
|Przednie zawieszenie
|Przednie zawieszenie
|Kąt natarcia
|stopnie
|16,1
|16,1
|Kąt zjazdu
|stopnie
|14,5
|14,5
|Masa własna
|Przód
|Min.- Maks.
|kg
|775 - 795
|775 - 795
|Tył
|Min. - Maks.
|kg
|505 - 555
|590 - 620
|Łącznie
|Min. - Maks.
|kg
|1280 - 1350
|1365 - 1415
|Masa całkowita
|Przód
|kg
|905
|905
|Tył
|kg
|850
|915
|Łącznie
|kg
|1755
|1820
|Bagażnik
|Pojemność (VDA)
|Wszystkie fotele rozłożone
|l
|402
|317
|Maksymalna
|l
|994
|-
|Uciąg
|Z hamulcem
|kg
|750
|750
|Bez hamulca
|kg
|650
|650
|Zbiornik paliwa
|l
|36
|36
