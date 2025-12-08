Nowy Lexus LFA to rewolucja. Japońska marka zmienia styl i technologię

Nowy Lexus LFA wyskoczył z pudełka razem z Toyotą GR GT. W ten sposób japońska marka premium rusza z największą rewolucją od założenia w 1989 roku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Reklama

Z mapy zmian wynika, że do 2035 roku Lexus zrezygnuje z silników spalinowych, tym samym z oferty znikną hybrydy. Lukę wypełnią wyłącznie samochody elektryczne na prąd z baterii. Na europejskim rynku transformacja nastąpi znacznie szybciej, bo już w 2030 roku. – Opracujemy nową, modułową konstrukcję auta oraz nową generację baterii, które nie tylko zapewnią osiągi na najwyższym poziomie, ale pozwolą wyznaczyć nowe standardy w kwestii przyjemności z prowadzenia auta – powiedział Pascal Ruch, wiceprezes TME ds. Lexus Europe. – Planujemy też rewolucję w kwestii systemów operacyjnych, które pozwolą nam osiągnąć najwyższy poziom personalizacji, by każdy z naszych klientów mógł dopasować auto do swoich potrzeb – dodał. Jak te okrągłe słowa przekładają się na samochody?

Tak wygląda nowy Lexus LFA. Powstał z aluminium i włókna węglowego

Reklama

Najświeższym owocem pracy inżynierów jest nowy Lexus LFA, który współdzieli aluminiową platformę z Toyotą GR GT. Dwudrzwiowe nadwozie klasycznego coupe ma tylko 1,2 m wysokości i 4,7 m długości. Smukłą karoserię także wykonano z aluminium, maska i dach powstały tworzywa wzmacnianego włóknem węglowym. Zawieszenie wykorzystuje podwójne wahacze z kutymi, aluminiowymi ramionami z przodu i z tyłu. Awangardowe kształty, koła o średnicy 21 cali rozstawione na rogach, długa maska i nisko położony środek ciężkości to obietnica niezwykłych wrażeń z jazdy. Dziełem sztuki są filigranowe podstawy pod kamery, które zastępują lusterka boczne.

Nowy Lexus z wolantem zamiast kierownicy

Wnętrze nie ma nic wspólnego z obecnymi modelami Lexusa. Totalnie cyfrowy kokpit zapewni kierowcy błyskawiczny dostęp do ogromnej liczby funkcji. Jedną z najważniejszych nowych technologii jest układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem. Swój wynalazek Japończycy nazwali One Motion Grip. Nie jest to marketingowy gadżet na wzór Tesli, gdzie przycięto kierownicę, a reszta została po staremu.

W układzie Lexusa nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. Zamiast tego kabel zasilający i elektronika odpowiadają za zgodność życzeń kierowcy z kierunkiem jazdy. Wystarczy obrócić wolant o 200 stopni, aby przejść od oporu do oporu, bez potrzeby przekładania rąk (w Tesli trzeba). Taki wirtualny układ kierowniczy jest już dostępny w nowym Lexusie RZ 550e F SPORT i na żywo pracuje bardzo realistycznie – delikatny ruch już na postoju, a reakcja kół jest natychmiastowa.

Lexus wprowadza nowy system operacyjny Arene OS

Mózgiem Lexusa jest nowy system operacyjny Arene OS oparty o sztuczną inteligencję. Stąd wirtualny asystent nie tylko błyskawicznie reaguje na komendy, ale także sam uczy się przyzwyczajeń kierowcy, preferowanych ustawień czy ulubionych aplikacji i aktywuje je automatycznie bez polecenia człowieka.

Jakie osiągi? Nowy Lexus LFA napędem bije auta spalinowe

Wreszcie napęd. Nowy LFA będzie autem w 100 proc. elektrycznym. Tu Japończycy zamierzają pokazać cały swój potencjał inżynieryjny. Lexus jako pierwszy wdroży akumulatory nowej generacji, w tym zupełnie nową, mocną pryzmatyczną baterię litowo-jonową, która zaoferuje 800 km zasięgu (w cyklu WLTP). Szybkie ładowanie także ucieszy – uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. potrwa około 20 minut. Osiągi? Już przy okazji prototypowego Lexusa Electrified Sport pokazanego 3 lata temu producent odgrażał się, że jego auto na prąd przyspieszy od 0 do 100 km/h w nieco ponad 2 sekundy. W przypadku nowego LFA nie może być gorzej. Szczególnie że poprzednik miał silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM i przyspieszał 0-100 km/h w 3,7 sekundy.

Nowy Lexus LFA będzie parskać jak silnik V8

Kolejna innowacja, której można spodziewać się w nowym LFA, to układ Interactive Manual Drive (standard w RZ 550e). Rozwiązanie umożliwia zmianę 8 wirtualnych przełożeń łopatkami przy kierownicy niczym w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Wirtualny moment obrotowy jest obliczany na podstawie położenia pedału przyspieszenia i prędkości, a następnie mnożony przez współczynnik wybranego wirtualnego biegu. W trakcie jazdy samochód odtwarza dźwięki silnika V8. Do tego redukcji biegów towarzyszy "przygazówka" i parskanie jak w sportowym aucie spalinowym. Samochód pokazuje wykres udawanych obrotów, trzyma zadane przełożenie i faktycznie pozwala odczuć zmianę biegów charakterystycznym szarpnięciem.

Lexus zmienia technologię produkcji samochodów

Lexus zapowiada, że jego cała nowa generacja samochodów elektrycznych będzie zbudowana z wykorzystaniem modułowych platform składających się z trzech głównych części – przedniej, środkowej i tylnej. Umożliwi to technologia gigacastingu, czyli montażu aut z dużych komponentów. Obecnie w elementach konstrukcyjnych przodu i tyłu auta wykorzystywanych jest około 175 części. Zdaniem inżynierów redukcja tej liczby pozwoli skrócić czas produkcji, a także zapewni większą swobodę przy konstruowaniu różnych typów pojazdów. Moduł przedni i tylny powstanie w zaledwie dwie minuty.

Modułowa architektura oznacza także większą sztywność nadwozia oraz niższą masę, a to przełoży się na lepsze zachowanie auta na drodze. Także naprawa stłuczki ma być łatwiejsza i tańsza.

Wprowadzenie modułowej architektury oznacza również zmianę procesu produkcyjnego. Nowy Lexus będzie powstawać na linii montażowej, na której samochody będą autonomicznie przesuwane między kolejnymi etapami aż do zjechania z taśmy. Kiedy produkowany egzemplarz zostanie już wyposażony w akumulator, silnik i koła, będzie mógł poruszać się sam po hali montażowej. Jego baterię naładuje ładowarka indukcyjna.

Nowy Lexus LFA - wymiary, dane techniczne