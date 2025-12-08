Nowe ceny paliw od 8 grudnia. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Ceny paliw w drugim tygodniu grudnia jednych ucieszą, drugich rozczarują. Kierowcy, którzy tankują benzynę lub olej napędowy mają powód do uśmiechu. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG raczej nie podzielą ich entuzjazmu. Ale po kolei...

– Paliwa mogą tanieć. Zmiany wskazują na wyraźne odreagowanie rynku po wcześniejszym wzroście. Choć obecne obniżki hurtowe są korzystne, rynek detaliczny może reagować z pewnym opóźnieniem – wskazują analitycy e-petrol.pl. Jak to wygląda w praktyce?



Benzyna 95 od poniedziałku 8 grudnia potanieje i ma kosztować na poziomie 5,77–5,89 zł/l. Szlachetniejsza 98-ka to wydatek 6,56–6,68 zł za litr. Użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla za litr oleju napędowego także mają płacić mniej – na poziomie 6,13–6,25 zł.

Jedynie kierowcy samochodów z instalacją LPG nie mogą liczyć na niższe koszty tankowania. Ceny gazu pozostają stabilne, na poziomie 2,61–2,69 zł za litr.



Także analitycy BM Reflex zauważają obniżki na stacjach paliw. W przypadku diesla ceny spadły o 6 groszy do 6,20 zł/l. Benzyna 95 kosztuje 5,87 zł/l, czyli o 5 groszy mniej - to trzecia z rzędu obniżka i w sumie od 20 listopada do dziś 95-ka potaniała średnio o 10 groszy na litrze.

Z tej prognozy również wynika, że użytkownicy samochodów z instalacją LPG nie zatankują taniej. W przypadku gazu trzeci tydzień z rzędu średnia cena utrzyma się na poziomie 2,66 zł.

Nowe ceny paliw od 8 grudnia 2025