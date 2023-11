Skoda Enyaq Coupe RS - test

Tak wygląda dziś najszybsza Skoda. To ogromny, dość ciężki SUV z napędem elektrycznym i oznaczeniem RS. Czy można w niej zatęsknić za chrapliwym brzmieniem wydechu, sztywnym zawieszeniem i emocjami? A może zapewnia kompletne doznania i starannie wypracowany kompromis między osiągami, a wygodą użytkowania na co dzień? Sprawdziliśmy, jakie są kluczowe zalety Skody Enyaq Coupe RS i wskazujemy miejsca, w których ostatniego szlifu zabrakło. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma ich zbyt wiele.

Skoda Enyaq Coupe RS - dane techniczne

Zanim zagłębimy się w wrażenia z jazdy i opiszemy wady oraz zalety - miejmy z głowy formalności. Skoda Enyaq Coupe RS ma moc 299 KM i moment obrotowy sięgający 460 Nm. W wersji RS napęd składa się z dwóch silników elektrycznych, po jednym przy każdej z osi, Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 82 kWh (pojemność netto to 77 kWh), a baterie możemy ładować prądem stałym z maksymalną mocą 135 kW. Teoretycznie daje to możliwość doładowania od 10 do 80% w niespełna 40 minut, a zasięg przy stanie naładowania 100% to według producenta 517 km. Za sporą mocą idą bardzo dobre osiągi. Czas przyspieszenia do setki wynosi 6,5 s, choć tak jak w większości elektryków, jest on możliwy do osiągnięcia jedynie przy naładowanej w ponad 80% baterii. Prędkość maksymalna to 180 km/h, a napęd na 4 koła sprawia, że nawet późną jesienią nie ma problemów z trakcją.

Skoda Enyaq Coupe RS - zużycie energii i zasięg

W teście, komputer pokładowy Skody pokazał zasięg 434 km po pełnym naładowaniu w temperaturze 9 stopni Celsjusza. Zużycie na krótkich trasach jest dość wysokie - ogrzewanie pobiera niemało energii. Na dłuższych, głównie miejskich odcinkach, przy umiarkowanym obchodzeniu się z pedałem przyspieszenia bez trudu uzyskamy wyniki w przedziale 20-21 kWh/100 km. W ciepły, letni dzień bez trudu dałoby się więc wykręcić wynik około 18-19 kWh/100 km. To dobre rezultaty, gdy weźmiemy pod uwagę wymiary i moc auta. Na energooszczędność Skody Enyaq Coupe ma pracować m.in. lepsza niż w wersji SUV aerodynamika.

Najszybsza Skoda Enyaq - co zmienia logo RS?

Co zwiastuje logo RS w Skodzie Enyaq Coupe? To topowy wariant rodzinnego SUV-a i tak należy go postrzegać. Choć wersja formalnie jest usportowiona, m.in. delikatnie obniżonym zawieszeniem i stylistycznymi dodatkami, emocje nie są tu obsadzone w głównej roli. To wciąż wygodny SUV z dość komfortowym zawieszeniem. Masa przekraczająca dwie tony nie sprzyja dynamicznej jeździe, choć tu warto podkreślić, że Enyaq nie przechyla się zanadto i prowadzi się nad wyraz precyzyjnie. Wśród trybów jazdy znalazł się sportowy, a zawieszenie DCC ma regulowaną charakterystykę tłumienia.

Zmiany sięgnęły również wnętrza. Kierownica z logo RS jest obszyta perforowaną skórą i przyjemnie leży w dłoniach. Jest trójramienna, w odróżnieniu od dwuramiennej ze "zwykłego" Enyaqa. Fotele w wersji RS mają zintegrowane zagłówki, przeszycia białą nitką i trzymają na boki nieco lepiej niż te podstawowe. Nitki i ładnych materiałów jest w kokpicie więcej - testowana egzemplarz w wersji RS Maxx został wyposażony chyba we wszystkie możliwe dodatki. Całość robi dobre wrażenie, nie trzeszczy na nierównościach, jest przyjemna w dotyku. Wydaje się, że wszystko jest tu na swoim miejscu, ale to właśnie w kokpicie można upatrywać największych wad Enyaqa.

Skoda Enyaq RS w wersji Coupe - wnętrze

Wielki ekran to wielka odpowiedzialność. 13-calowy monitor, który ze swoim centralnym położeniem wyraźnie króluje na desce rozdzielczej, bierze na siebie niełatwe zadanie, bo choć poniżej nawiewów znalazło się miejsce na kilka przycisków, to podstawowa obsługa klimatyzacji (m.in. temperatura i kierunek nawiewów), podgrzewanych siedzeń i komputera pokładowego odbywa się wyłącznie dotykowo. Problem w tym, że system multimedialny działa czasem jakby był napędzany wiekowym procesorem od taniego smartfona, a nie mocną jednostką centralną, która potrafi udźwignąć dość rozbudowane menu.

Sytuacji nie poprawia fakt, że interfejs, mówiąc delikatnie, wymaga przyzwyczajenia. Oprócz zacinających się animacji i regularnej zadyszki, którą system multimedialny łapie podczas przełączania różnych ekranów i pozycji menu, rozwiązania z zakresu UX są tu dyskusyjne. Niektóre operacje wymagają zbyt wielu kliknięć, a powinny być dostępne "na wierzchu", tak by dało się dodać je do listy ulubionych lub dodać jako widżet na ekranie głównym. Wbudowana nawigacja, z której w praktyce musimy korzystać, jeśli chcemy ładować się możliwie szybko na ładowarkach DC (ustawienie celu na ładowarkę przygotowuje baterie do szybkiego ładowania) jest trudna w obsłudze i nie zachwyca płynnością działania. Wskazówki dotyczące drogi wyświetlane na wyświetlaczu head-up to raczej gadżet niż rzeczywiście przydatna funkcja. Sam head-up jest ogromny, ale przez większość czasu pokazuje jedynie podstawowe informacje czyli prędkość i ograniczenia.

Skoda Enyaq Coupe RS - pozostałe zalety

Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że akurat ten aspekt może być naprawiony zupełnie zdalnie i bez konieczności czekania na lifting auta. Aktualizacje over-the-air być może z czasem naprawią choć część tych problemów. Niektóre z opisanych minusów to kwestia przyzwyczajenia, ale niektóre po prostu irytują, przy całej sympatii do reszty auta.

Nie sposób nie docenić bowiem tego, jak duża i pojemna jest Skoda Enyaq Coupe RS. Miejsca nie zabraknie tu nawet wysokim pasażerom siedzącym z tyłu. Bagażnik nadąża za przestronnym wnętrzem i oferuje 570 litrów pojemności. Wśród ważnych zalet warto też wymienić zwrotność, przyzwoite wyciszenie (powyżej 120 km/h robi się nieco głośniej, ale i zużycie energii rośnie bardzo szybko…) oraz nieźle grający system audio Canton.

Ile kosztuje Skoda Enyaq Coupe RS? Cena

Duży, efektowny SUV z elektrycznym napędem i świecącym grillem (tu nazwanym Crystal Face) po prostu nie może być tani. W przypadku Skody Enyaq Coupe RS oznacza to, że na metce zobaczymy minimum 295 900 zł. Testowana wersja RS Maxx to wydatek 318 000 zł. Co znajdziemy w wyposażeniu auta?

W standardzie otrzymujemy tu imponującą liczbę dodatków. Topowa odmiana może pochwalić się wyświetlaczem head-up, podgrzewanymi siedzeniami również z tyłu, gniazdem 230 V, systemem audio Canton, podgrzewaną przednią szybą, masażem fotela kierowcy i elektrycznie regulowanym siedzeniem pasażera. Dopłaty nie wymaga tu również system Park Assist z kamerą 360 stopni, adaptacyjne zawieszenie DCC czy reflektory Matrix LED. Skoda Enyaq Coupe RS z salonu wyjeżdża także na 20-calowych felgach i z kompletem czarnych dodatków stylistycznych.