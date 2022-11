Reklama

Skoda Octavia od przejęcia czeskiej marki przez Niemców stała się prawdziwym bestsellerem oraz modelem, który przez wiele lat okupował szczyty różnych rankingów. Pierwsza, współczesna generacja Octavii oferowana była także w pikantnej edycji RS. Nieśmiertelny silnik 1.8 Turbo generujący 180 KM wnosił ożywczą iskrę pod karoserię rodzinnego auta. Podobny schemat towarzyszył usportowionej Skodzie przez kolejne generacje Octavii. Aktualnie oferowany model to już czwarta odsłona hitu czeskiej marki.

Hyundai i30 jest z nami znacznie krócej. Pierwsza odsłona tego modelu pojawiła się na rynku ponad 10 lat po premierze pierwszej, współczesnej Octavii. Koreańczycy nieśmiało wkraczali do segmentu kompaktów i z każdą kolejną generacją i30 coraz mocniej deptali po piętach europejskiej i nie tylko europejskiej konkurencji. Pierwsze dwa wcielenia i30 były dostępne jako hatchback oraz kombi. Liftback? Taka wariacja koreańskiego samochodu pod nazwą Fastback pojawiła się dopiero w aktualnej, czyli trzeciej już generacji. Razem z nią zadebiutowała także ostra odmiana sygnowana literą N!

Skoda Octavia kontra Hyundai i30 Fastback, jakie różnice w wyglądzie

Skoda Octavia to auto, które mocno się już opatrzyło. Styliści każdej kolejnej generacji nie szaleli ze stylistyką. Taki był cel. Octavia miała prezentować się neutralnie oraz trafiać w gust jak największej rzeszy konserwatywnych odbiorców. Odmiana RS? Czesi stawiają na subtelne różnice: inaczej narysowany przedni zderzak, dwie owalne końcówki układu wydechowego, nieśmiały dyfuzor i równie nieśmiała lotka na klapie bagażnika. Tylko tyle albo aż tyle wyróżnia najbardziej rasową odmianę RS od popularnych wariantów. Jakby tego było mało, Skoda oferuję Octavię w odmianie Sportline, która stylistycznie jest niemalże nie do odróżnienia od RS.

Reklama

Hyundai idzie tą samą ścieżką. Kompaktowy i30 Fastback także jest dostępny w sportowej wersji N-Line, w której wysportowanie zaczyna się i kończy na kilku dodatkach stylistycznych nadwozia oraz wnętrza. Pełnoprawna odmiana N pokazuje siłę dużymi końcówkami układu wydechowego oraz olbrzymimi, czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Subtelnym akcentem najmocniejszej wersji są także czerwone wstawki w przednim i tylnym zderzaku. Poza tym i30 Fastback, niezależnie od silnika pod maską, wygląda efektownie. Potrafi skupić na sobie uwagę. Wiele osób nie wierzyło, że za tak atrakcyjnym projektem może stać koreańska marka.

Skoda Octavia i Hyundai i30 Fastback, wnętrze i wyposażenie

Skoda od lat jest synonimem praktyczności i przestronności. Nie ważne czy mówimy o Fabii, Octavii czy Kodiaqu. Każde z tych aut na tle swoich konkurentów oferuje dużo. Bardzo dużo. Nie inaczej jest w przypadku porównania z i30 Fastback.

Co prawda przestrzeń na przednich fotelach w obu przypadkach jest więcej niż wystarczająca, ale pasażerowie siedzący z tyłu zdecydowanie swobodniej poczują się w Skodzie. Tylna kanapa Hyundaia także oferuje zadowalającą ilość miejsca dla dwóch dorosłych osób, ale to Octavia jest w tej dziedzinie królową.

Skoda Octavia RS kontra Hyundai i30 Fastback, pojemność bagażnik i praktyczność

Sytuacja nie zmienia się w przypadku porównania bagażników. Kufer Skody pochłonie aż 600 litrów, a Hyundaia tylko 436 litrów. Przepaść! Warto jednak zaznaczyć, że w kufrze i30 N Fastback znalazło się miejsce na solidną rozpórkę. Taki element jasno daje do zrozumienia z jakim autem mamy do czynienia. Ale o tym za chwilę.

Skoda Octavia kontra Hyundai i30 Fastback, jakość wykonania wnętrza

Octavia RS wyprzedza swojego rywala także w kategorii wykończenia wnętrza. Mówiąc wprost – kabina i30 jest bardziej plastikowa.

Przednie, kubełkowe fotele Skody ze zintegrowanymi zagłówkami oraz pszeszyciami z czerwonej nici wyglądają efektownie. Połączenie alcantary ze skórą także budzi miłe skojarzenia. Na dodatek, ten pierwszy element znalazł się również na desce rozdzielczej. Twardego plastiku jest tutaj mało. Ale mało jest także stricte sportowych akcentów.

Wnętrze i30 N Fastback także nie krzyczy swoją sportowością. Fotele? Wyprofilowane i głębokie, ale gdyby nie logo N na oparciach, nie zdradzały by zbyt wiele. Konsola środkowa? Pokryta smutnym, czarnym plastikiem. Niezbyt miłym w dotyku. Sportowym sznytem pochwalić się może mięsista kierownica z dwoma błękitnymi ”skrzydełkami” służącymi do zmiany trybów jazdy. Smaczkiem są klasyczne, analogowe zegary (w Octavii są już w pełni cyfrowe) z prędkościomierzem wyskalowanym do 300 km/h!

Skoda Octavii RS nie dogoni Hyundaia i30 N Fastback, jaki silnik do wyboru?

Skoda Octavia RS oferowana jest aż w trzech wersjach silnikowych. Pod maską najbardziej rasowej, kompaktowej może pracować 200-konny silnik Diesla, 245-konny silnik 1.4 TSI wspierany jednostką elektryczną lub 2-litrowy turbobenzynowiec, którego moc wynosi również 245 KM. Na dodatek, odmiana wysokoprężna oferowana jest z napędem przednim lub 4x4. Dostępne są także skrzynie manualna oraz 7-biegowe DSG.

Hyundai daje mniejsze pole manewru jeśli chodzi o jednostki napędowe modelu i30 N. Podstawowa odmiana skrywa pod maską 2-litrowy silnik benzynowy wspomagany turbosprężarką. Moc? 250 KM. Skrzynia biegów? 6-biegowy manual. Wyżej w hierarchii stoi odmiana N Performance, która oferuje 280 KM, kilka sportowych dodatków oraz pozwala na wybór między manualem, a 8-biegowym automatem DCT.

Jak jeździ Skoda Octavia RS?

245-konna Octavia RS napędzana 2-litrowym silnikiem benzynowym rozpędza się do 100 km/h w 6,7 sekundy. Przyzwoity wynik, ale mimo naprawdę dobrych osiągów czeskie auto jest niemalże wyprane z emocji. To po prostu szybka Skoda. Szybka na prostej, ale także skuteczna w zakrętach.

Brzmienie silnika? Nienarzucające się. Wspomagane głośnikami. Zawieszenie? Adaptacyjne, sprężyste, ale zdecydowanie do zniesienia w codziennym użytkowaniu. W najmniej ostrym trybie śmiało można je nazwać komfortowym. DSG? Jak zawsze działa sprawnie i szybko. Octavia RS to bardziej pochłaniacz niemieckich autostrad niż auto, które co weekend chciałbyś zabrać na tor wyścigowy.

Hyundai i30 N Fastback, tu nie tylko silnik robi różnicę

Przesiadka do 280-konnego i30 Fastback N nie zapowiada na początku różnic, jakie faktycznie dzielą oba auta. Wydech w Hyundaiu jest nieco głośniejszy, ale także kulturalny. Codzienna jazda nie męczy, a auto żwawo reaguje na każde mocniejsze naciśnięcie pedału gazu. Ta sielska atmosfera oraz swoiste podobieństwo do Skody zmieniają się totalnie w chwili przełączenia trybu jazdy na N! A mówili, że takich aut już nie robią…

Adaptacyjne zawieszenie staje się twarde niczym deska. Tłumienia nierówności niemalże nie ma. Pokonanie progu zwalniającego staje się mordęgą. Auto podskakuje na każdym niedostatku nawierzchni. W sukurs idzie także układ kierowniczy, który stawia większy opór. Skrzynia DCT często utrzymuje silnik na wysokich obrotach. Układ wydechowy?

To, co wydobywa się z dwóch końcówek układu wydechowego Hyundaia jest niebywałe. Soczyste strzały, parskanie oraz niskie tony być może są infantylne, ale jakże obce w wielu współczesnych autach. Jakim cudem udało się Koreańczykom sprostać coraz ostrzejszym normom? i30 N Fastback ma jeden z najlepiej brzmiących układów wydechowych wśród nowych samochodów.

Nie sposób nie wspomnieć także o osiągach. Pierwsze 100 km/h z wykorzystaniem kontroli startu pojawia się na prędkościomierzu po 5,4 sekundy. To o blisko 1,5 sekundy szybciej niż w przypadku Octavii RS. Hyudnai jest zauważalnie szybszy. Daje też więcej wrażeń z jazdy.

Skoda Octavia kontra Hyundai i30 Fastback , pojedynek na cenniki

Tanio już było. Te słowa można dziś podpiąć niemalże pod każde nowe auto. Jak prezentują się cenniki opisywanych modeli?

245-konna Octavia RS z 2-litrowym silnikiem benzynowym oraz skrzynią DSG kosztuje 158 350 zł. 250-konny Hyundai i30 Fastback N z manualem to koszt 156 500 zł. Różnice niewielkie. Jeśli jednak za punkt odniesienia posłuży testowany model, 280-konny wariant z przekładnią DCT wyceniono na 190 500 zł. To ponad 30 tys. zł więcej od Octavii RS! Czy koreańskie auto warte jest takiej ceny?

Skoda Octavia RS czy Hyundai i30 Fastback N, opinia

Skoda Octavia RS jest praktyczna, przemyślana i do bólu poprawna. 245-konny silnik zapewnia dobre osiągi, ale nie zapewnia wielkich emocji. To szybkie auto, ale niezbyt angażujące w jazdę. Hyundai i30 Fastback N zdecydowanie bardziej stawia na przyjemność prowadzenia. Kiedy trzeba także jest praktyczny i przestronny (jednak zdecydowanie mniej od Octavii), ale wystarczy tylko iskra, aby pokazał swoje prawdziwe oblicze.

Które auto wybrać? Bardziej uniwersalna okaże się Skoda. Jeśli jednak ponad praktycznością stawiasz wrażenia z jazdy, to i30 Fastback N będzie strzałem w 10.

Skoda Octavia RS czy Hyundai i30 Fastback N, dane techniczne