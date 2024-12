Nowy Hyundai Inster już w Polsce. Pięć wersji do wyboru, ceny rewelacja

Hyundai Inster z 3,8-metrowym nadwoziem wjeżdża między krótszego o 20 cm Hyundaia i10 i dłuższego o 20 cm Hyundaia i20. Z kolei niemal 1,6 m wysokości zapewnia mu pozycję crossovera i pozwala postrzegać go jako namiastkę SUV-a.

Wnętrze zaskakuje przestronnością znaną z aut kompaktowych. Już taki miks wróży mu powodzenie. Do tego ma rewelacyjną cenę. Ale po kolei…

Nowy Hyundai Inster wygląda jak mały SUV

Inster na żywo to świetny design i cyfrowy szyk. Znakiem szczególnym są światła do jazdy dziennej w formie pikseli oraz okrągłe reflektory główne. Zachodząca na błotniki maska to rozwiązanie, które sprawia że odstępy między panelami karoserii są minimalne, przez co zyskuje aerodynamika.

Hyundai nie oszczędzają na materiałach. Inster zaskakuje przestronnością. Jaka pojemność bagażnika?

Wewnątrz Inster robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy oraz przyjemne w dotyku. No i ta zaskakująca przestronność, której przeczą wymiary zewnętrzne. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z przodu w obszernych, komfortowych fotelach jest swobodnie i wygodnie. Miejsca nad głową pod dostatkiem. Kolana też mają mnóstwo swobody. Wdzięcznym detalem są ikonki "plus" i "minus" na pedałach – dodają luzu i podpuszczają, żeby sprawdzić co się stanie.

Na tylnej kanapie naprawdę ciężko uwierzyć, że w tak małym aucie można mieć tyle luzu na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Takiej swobody nie zaznają pasażerowie wielu współczesnych kompaktów. Wszystko to zasługa dużego rozstawu osi, który wynosi 2,58 m (dla porównania Hyundai i30 ma 2,65 m). Przy tym kabina jest niesamowicie podatna na aranżację. Oba przednie siedzenia dają się składać na płasko, a tylna kanapa dzielona 50/50 także przesuwać o 135 mm i odchylać. Po takiej operacji pojemność bagażnika rośnie ze standardowych 280 l do 351 litrów.

Masz 186 cm wzrostu? Hyundai Inster przestronny jak Hyundai i30

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z 10,25-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Niżej projektanci postawili na poręczną konsolę z pokrętłami i przyciskami do obsługi radia, nawigacji, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji czy kamery cofania.

Nowy Hyundai Inster to dwa silniki do wyboru: 97 KM i 115 KM

Hyundai Inster daje do wyboru dwa warianty układu napędowego. Podstawowy model skrywa akumulator o pojemności 42 kWh oraz silnik elektryczny, który zapewnia 97 KM (147 Nm). Stąd można liczyć na 327 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 11,7 s. Do bazowy Inster waży tylko 1305 kg, co oznacza że jest lżejszy od spalinowych hatchbacków z segmentu C. Niska masa przekłada się na oszczędne energii na poziomie od 14,3 do 15,1 kWh/100 km.

Mocniejszy Inster Long-Rang dostał silnik 115 KM (147 Nm) i większy akumulator o pojemności 49 kWh. Taka konfiguracja pozwoli przyspieszyć do setki w 10,6 s. Jedno ładowanie daje nawet 355 km zasięgu przy zużyciu prądu na poziomie 15,3 kWh/100 km.

Szybkie ładowanie i możesz podłączyć komputer

Oba warianty są przygotowane do ładowania prądem DC. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. na ładowarce o mocy 50 kW potrwa 58 minut. Podpięcie pod 120 kW skraca ładowanie do 30 minut. Inster może też pełnić rolę mobilnego banku energii, który dysponuje dwukierunkowym gniazdem ładowania. Dzięki funkcji V2L (Vehicle-to-Load; 110 V/220 V) samochód zasili nie tylko laptopa, ale również turystyczną lodówkę czy ekspres do kawy.

Hyundai Inster kosztuje od 103 900 zł

Hyundai Inster kosztuje od 103 900 zł – to auto w bazowej wersji Pure z akumulatorem 42 kWh i silnikiem 97 KM. Można pokusić się o stwierdzenie, że jako najtańszy model EV koreańskiej marki mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Do tego po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć na początku 2025 roku, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 63 900 zł. Inster z większą baterią 49 kWh to wydatek od 112 900 zł. Jak ta oferta wygląda na tle konkurencji?

Dacia Spring w najtańszej wersji Essential wykorzystuje silnik o mocy 45 KM (przyspieszenie od 0 do 100 km/h poniżej 20 sekund, czyli wieczność) – takie auto kosztuje od 76 900 zł. Z kolei Leapmotor T03 to bazowa cena na poziomie 90 tys. zł. Oba modele są tańsze od Hyundaia, jednak Inster przewyższa je lepszymi parametrami napędu, wyposażeniem i jakością.

Hyundai Inster - cennik

Hyundai Inster Pure, silnik 97 KM, bateria 42 kWh - 103 900 zł

Hyundai Inster Pure, silnik 115 KM, bateria 49 kWh - 112 900 zł

Hyundai Inster Modern, silnik 97 KM, bateria 42 kWh - 108 900 zł

Hyundai Inster Modern, silnik 115 KM, bateria 49 kWh - 116 900 zł

Hyundai Inster Smart, silnik 115 KM, bateria 49 kWh - 131 900 zł

Hyundai Inster Cross, silnik 115 KM, bateria 49 kWh - 126 900 zł

Hyundai Inster Cross Smart, silnik 115 KM, bateria 49 kWh - 143 900 zł

Szansa na sukces? Hyundai Inster jest pod kilkoma względami przełomowy. Duży zasięg i tempo ładowania są już do zaakceptowania nawet przez sceptycznie nastawionych do elektomomobilności. Samochód mimo niewielkich rozmiarów zapewnia zaskakująco przestronną kabinę. Wreszcie cena na poziomie ciut ponad 100 tys. zł jest już do zaakceptowania przez indywidualnych użytkowników. Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę dopłaty do EV zapowiedziane przez rząd. Krótko mówiąc: Inster wprowadza na nowy poziom użytkowanie samochodu z napędem elektrycznym. Wyposażenie najtańszej odmiany Pure to m.in.:

Felgi stalowe 15 cali z kołpakami

Klimatyzacja automatyczna

System multimedialny z 10,25-calowym ekranem dotykowym, cyfrowym radiem DAB, nawigacja z usługami Hyundai LIVE i system telematyczny Bluelink, łączność Android Auto i Apple Car Play

Cyfrowe zegary z 10,25-calowym wyświetlaczem

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

Tylne czujniki parkowania

Ładowarka pokładowa 11 kW

Tapicerka materiałowa

Bezkluczykowy dostęp

Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane

Lusterka boczne elektrycznie składane

Nowy Hyundai Inster Modern kosztuje od 108 900 zł. Jakie wyposażenie?

Hyundai Inster w wersji Modern kosztuje od 108 900 zł (silnik 97 KM, bateria 42 kWh). Samochód z większym akumulatorem 49 kWh i 115-konnym silnikiem to wydatek od 116 900 zł. Wyposażenie tego modelu to dodatkowo do odmiany Pure:

Felgi aluminiowe 15 cali

Przednie i tylne czujniki parkowania

Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów

Światła tylne LED

Szyby sterowane elektrycznie (przednie z funkcją Auto Up / Down)

Tylne fotele przesuwane osobno

Kierownica obszyta skórą

Podłokietnik fotela kierowcy

Szyby tylne przyciemniane

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Port USB typu C do ładowania

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Klamki wewnętrzne lakierowane

Ile kosztuje Hyundai Inster w wersji Smart? W standardzie pompa ciepła

Hyundai Inster w najlepiej wyposażonej wersji Smart występuje wyłącznie z najmocniejszym silnikiem (115 KM) i największym akumulatorem (49 kWh). Takie auto kosztuje od 131 900 zł. Standard to m.in.:

Przednie reflektory LED

System kamer 360°

System wyświetlający widok z martwego pola (BVM)

Pompa ciepła

System podgrzewania baterii

Gniazdo do ładowania (V2L) w kabinie

Gniazdo do ładowania (V2L) na zewnątrz

Fotele przednie podgrzewane

Podgrzewana kierownica

Asystent unikania kolizji podczas cofania (PCA)

Asystent monitorowania martwego pola (BCA)

Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)

Oświetlenie wnętrza LED

Oświetlenie nastrojowe wnętrza

Interaktywne diody LED na kierownicy

Cyfrowy kluczyk 2.0

Oto nowy Hyundai Inster Cross w stylu terenówki

Hyundai Inster w wersji Cross wyróżnia się bojową stylizacją. Ma duże plastikowe osłony, inny wzór felg a na relingach specjalny bagażnik dachowy. Samochód jest dostępny wyłącznie z najmocniejszym silnikiem (115 KM) i największym akumulatorem (49 kWh). Takie auto kosztuje od 126 900 zł. Wyposażenie to m.in.:

Felgi aluminiowe 17 cali Cross

Przednie reflektory LED

Tapicerka materiałowa Cross

Fotele przednie podgrzewane

Podgrzewana kierownica

Relingi dachowe

Hyundai Inster Cross Smart kosztuje od 143 900 zł

Lepiej wyposażony Hyundai Inster Cross Smart to już wydatek od 143 900 zł. Wyposażenie dodatkowe w porównaniu do wersji Cross to m.in.: