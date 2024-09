Nowy Ford Capri debiutuje w Łodzi, tłumy na premierze

Nowy Ford Capri w jaskrawym lakierze Vivid Yellow jest jedną z najważniejszych premier Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. Żółty SUV w stylu pięciodrzwiowego coupe to współczesne wcielenie Capri produkowanego w latach 1969-1986. Koncern sprowadził swoje najmłodsze dziecko specjalnie na największe święto elektormobilności w tej części Europy.

Nic dziwnego, że stanął na wysokości zadania - w końcu do 2030 roku jego gama ma być całkowicie elektryczna. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

Tak wygląda nowy Ford Capri. SUV coupe krótszy od Mustanga

Ford Capri patrzy na świat przez reflektory LED z półokrągłą, podwójną sygnaturą, która nawiązuje do sportowych odmian Capri - RS1300 oraz GT z ubiegłego wieku. Samochód powstał na volkswagenowskiej platformie MEB, czyli tak jak Explorer. To też oznacza, że gra w tej samej lidze co Skoda Enyaq Coupe, Volkswagen ID.5 czy Cupra Tavascan.

Debiutant ma 4,63 m długości, 1,95 m szerokości i 1,63 m wysokości. W rodzinie Forda Capri jest o 17 cm dłuższe od bliźniaczego Explorera, ale o 8 cm krótsze niż Mustang Mach-E. Rozstaw osi na poziomie 2,76 m i nawet 21-calowe koła rozstawione niemal w rogach karoserii przełożyły się na obszerną pięcioosobową kabinę.

Nowy Ford Capri, wyposażenie i pomysłowe wnętrze

Wnętrze z przyjemnymi w dotyku materiałami idzie w stronę premium. Capri ma bardzo wygodne fotele ze świetnie wyprofilowanymi oparciami i dobrym podparciem bocznym. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. podgrzewane przednie siedzenia i kierownicę, fotel kierowcy z funkcją masażu, dwustrefową klimatyzację, bezkluczykowy dostęp czy adaptacyjny tempomat z funkcją stop&go. Do tego jest system informacyjno-rozrywkowy SYNC Move obsługiwany przez ogromny i ruchomy 14,6-calowy wyświetlacz dotykowy, który można przesuwać w górę i w dół.

Za przesuwanym ekranem zamaskowana skrytka

Ekran ma książkowy format, dzięki czemu widać więcej mapy nawigacji. Nikt nie domyśliłby się, że za nim jest coś jeszcze, a tu niespodzianka. Kąt nachylenia ekranu można regulować, a po jego przesunięciu ukazuje się skrytka, która po wyłączeniu auta jest zatrzaskiwana. Z kolei wnęka z ładowarką indukcyjną między przednimi fotelami mieści dwa duże smartfony. Niżej jest 17-litrowa konsola na 15-calowy laptop. Stacja multimedialna bezprzewodowo współpracuje aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto.

Kierowca oczywiście może liczyć na wsparcie elektroniki. Lista standardowych udogodnień dbających o komfort obejmuje m.in. system automatycznej zmiany pasa ruchu oraz asystenta bezpiecznego wysiadania, który przed otwarciem drzwi ostrzega o zbliżającym się rowerzyście lub innym pojeździe. Do tego system ostrzegający przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania, układ aktywnego wspierania hamowania, system rozpoznawania znaków drogowych czy funkcję wspomagającą omijanie przeszkód. Z listy dodatków można dołożyć: wyświetlacz przezierny Head-up Display, system wspomagający parkowanie równoległe oraz prostopadłe czy system kamer 360 stopni.

Ford Explorer, jaka pojemność bagażnika?

Nowe Capri oferuje bagażnik o pojemności od 572 l do 1510 l. Pomysłowości Forda dopełnia podwójna podłoga i wyjmowany pojemnik po lewej stronie kufra - da się w nim przewieźć np. ubłocone buty, a później opłukać go w domu lub na myjni. Klapa jest sterowana elektrycznie. Można ją uruchomić machnięciem stopą pod tylnym zderzakiem.

Capri szybsze niż Ford Focus ST. Napęd na tył lub 4x4, zasięg i czas ładowania

Ford Capri w bazowej wersji to napęd na tylną oś i silnik o mocy 286 KM. Ten model od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,4 s. Producent obiecuje do 627 km zasięgu z litowo-jonowej baterii o pojemności użytkowej 77 kWh. Samochód można ładować prądem zmiennym o mocy do 11 kW i prądem stałym o mocy do 135 kW (od 10 do 80 proc. w 28 minut).

Dwusilnikowy wariant 4x4 to już 340 KM. Tak skonfigurowane Capri przyspiesza do setki w 5,3 s, czyli lepiej niż spalinowy Focus ST. Bateria 79 kWh netto powinna zapewnić zasięg do 592 km. Maksymalna moc ładowania wynosi do 185 kW w szczycie. Żeby uzupełnić energię od 10 do 80 proc. pod kablem trzeba spędzić ok. 26 minut.

Ile kosztuje nowy Ford Capri? Trzy wersje napędu do wyboru

Ford Capri w Polsce jest dostępny w dwóch wariantach wyposażenia: Capri i Capri Premium. Samochód można już konfigurować i zamawiać. Ceny? Ford Explorer w bazowej wersji z tylnym napędem i silnikiem o mocy 286 KM kosztuje od 226 770 zł. Model 4x4 (340 KM) to wydatek na poziomie 246 770 zł. Zamawiać można też Capri z silnikiem o mocy 170 KM (akumulator 52 kWh) – cena bazowego modelu startuje z poziomu 207 770 zł.

– Nowy, w pełni elektryczny Ford Capri to kontynuacja ścieżki, którą obraliśmy już jakiś czas temu – nie tylko wskrzeszania legendarnych nazw ale także czerpania z dziedzictwa kultowych modeli – powiedział Attila Szabo, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Sukcesy odniesione przez elektrycznego Mustanga Mach-E i E-Transita pokazują, że ta strategia zwiększa zainteresowanie danymi modelami, ale na końcu to klienci decydują o sukcesie modelu. Ford E-Transit od czasu premiery jest rynkowym bestsellerem i jednym z najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w ogóle, nie tylko wśród modeli dostawczych. Teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki nowego Explorera EV, a następnie właśnie nowego Forda Capri. Oba modele są niezwykle konkurencyjne w swoich segmentach, co napawa nas optymizmem – stwierdził.