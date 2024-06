Skoda Elroq odkrywa karty, nowy SUV na początek rewolucji stylistycznej

Skoda gotowa do największej rewolucji od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Nowa strategia czeskiej marki przewiduje transformację nie tylko pod względem stylistyki, ale też jeśli chodzi o technologię napędu.

Rozmach finansowy imponuje. Do 2027 roku Czesi zainwestują 5,6 mld euro (ponad 24 mld zł) w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. Stąd do 2026 roku pojawi się sześć zupełnie nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku. Jakie auta trafią na polskie drogi?

Nowa Skoda Elroq w stylu Modern Solid

Skoda Elroq pojawi się jako pierwsza. To kompaktowy SUV, który w gamie marki plasuje się między modelem Enyaq a nadchodzącym najmniejszym SUV Epiq, ma być elektryczną alternatywą dla Skody Karoq. Stawka jest wysoka, ponieważ właśnie segment C-SUV rośnie najszybciej. Jednym z atutów w walce o serca kierowców ma być styl.

– W Skodzie, design jest ważną częścią tożsamości marki i jednym z głównych czynników naszego sukcesu – powiedział Oliver Stefani, szef działu projektowania Skody. – Ciągły rozwój kluczowych elementów wizualnych jest zarówno wymagającym, jak i pasjonującym zadaniem. Z tego powodu mój zespół i ja jesteśmy podekscytowani, mogąc zaprezentować zapowiedź pierwszego modelu Skody, który zawiera nowy język projektowania Modern Solid, taki jak Tech-Deck Face i bardziej solidny ogólny wygląd. Co więcej, jest to pierwszy samochód w naszym portfolio, który posiada napis Skoda na ostro wyprofilowanej masce – wyjaśnił.

Jak wygląda Elroq? Oto nowy przód z napisem Skoda i Tech-Deck Face

Masywna przednia część Skody Elroq nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zostały zastąpione gładkim, ciemnym szkłem. Podzielone na cztery sekcje wąskie reflektory Matrix LED łączy pas świetlny poprowadzony tuż pod krawędzią maski.

Nowa Skoda Elroq o 20 cm większa niż Karoq. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Elroq z nadwoziem o długości 4,6 m jest o 20 cm dłuższa od modelu Karoq. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie obszerny bagażnik o pojemności od 470 litrów do 1580 litrów (po złożeniu tylnej kanapy). Na pokładzie przewidziano też sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Elroq zadebiutuje też z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. praktyczna siatka na przewód ładowania pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano też dwie pokaźne wnęki po bokach. Kolejna nowość to kod QR w bagażniku, który po zeskanowaniu zapewni szybki przegląd wyposażenia i funkcji dostępnych w aucie, pokaże też interaktywne instrukcje wideo dotyczące użytkowania półki bagażnika lub systemów siatek.

Nowa Skoda Elroq to cztery opcje układu napędowego i zasięg nawet 560 km

Nowa Skoda Elroq wjedzie na rynek z czterema wariantami układu napędowego: 50, 60, 85 i 85x. Podstawowy Elroq 50 to ma napęd na tylne koła z akumulatorem o pojemności 55 kWh brutto i silnikiem elektrycznym na tylnej osi o mocy 170 KM. Elroq 60 skrywa w podłodze akumulator 63 kWh i 204-konny silnik elektryczny. W obu autach prędkość maksymalna jest ograniczona do 160 km/h.

Elroq 85 i Elroq 85x to największy akumulator o pojemności 82 kWh (brutto). Napędzany na tylne koła Elroq 85 to ponad 285 KM mocy. Topowy Elroq 85x z dodatkowym silnikiem na przedniej osi zapewni napęd na cztery koła i niemal 300 KM! Obie wersje rozpędzą się maksymalnie do 180 km/h i zapewnią nawet 560 km zasięgu.



Skoda Elroq 50 60 85 85x Rodzaj akumulatora Litowo-jonowa Pojemność akumulatora (kWh) (brutto/netto) 55/52 63/59 82/77 Moc wyjściowa (kW) 125 150 210 220 Prędkość maksymalna (km/h) 160 180 Napęd Na tylne koła Na cztery koła w konfiguracji z dwoma silnikami

Nowa Skoda Elroq w 2024 roku, Epiq jako tani SUV dla ludu, kombi zamiast Octavii i 7-osobowy SUV

Po kompaktowej Skodzie Elroq zadebiutuje 4,1-metrowy model Epiq. Mniejszy B-SUV ma kosztować ok. 25 tys. euro (107 tys. zł). Z taką ceną najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. W drodze jest też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii.

Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.