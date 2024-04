Nowy Lexus NX Overtrail już w Polsce

Lexus miesza na rynku. W pierwszym kwartale 2024 roku zarejestrowano w Polsce 3327 samochodów tej japońskiej marki – to niemal 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Koniem pociągowym biznesu Lexusa są SUV-y i crossovery. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie.

Lexus NX, RX oraz UX to modele, które znalazły się wśród pierwszej dziesiątki najpopularniejszych aut premium. Teraz producent powiększa rodzinę o uterenowioną nowość. Oto Lexus NX Overtrail…

Tak wygląda Lexus NX Overtrail. Pod karoserią wzmocnione zawieszenie

Takiego SUV-a Japończycy jeszcze nie oferowali w Polsce. W charakterystycznym piaskowym metaliku Moon Desert, na 18-calowych felgach z oponami AT i z podniesionym o 15 mm zawieszeniem Lexus NX Overtrail może być nowym hitem. Jazdę po bezdrożach ma ułatwić zwiększony do 200 mm prześwit oraz dodatkowo wzmocnione tylne zawieszenie. Dzięki tym zmianom zwiększył się też kąt natarcia i wynosi teraz 16 stopni. Kąt zejścia to 25 stopni.

Bojową naturę podkreślają pomalowane na czarno lusterka, klamki, błotniki i relingi dachowe. Także grill lśni czernią. Napis LEXUS na tylnej klapie jest szary.

Lexus NX Overtrail 2024 - tak wygląda wnętrze

We wnętrzu wita czarna skóra ze wstawkami w kolorze khaki. Ten sam motyw powtórzono na boczkach drzwi oraz pokrywie schowka w konsoli centralnej. Nowa listwa dekoracyjna Geo Layer była inspirowana warstwami skał osadowych.

Lexus NX 350h NX 450h+Napęd 4x4 i zmodyfikowane zawieszenie

Lexus NX Overtrail jest dostępny z klasyczną hybrydą NX 350h i hybrydą plug-in NX 450h+. Standardem w obu modelach jest napęd na cztery koła E-Four.

Pod względem technicznym napęd NX 450h+ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 350h Overtrail wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s. Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc.

Ile kosztuje nowy Lexus NX Overtrail? To ceny

Lexus NX 350h Overtrail kosztuje od 330 900 zł. Mocniejszy NX 450h+ Overtrail to wydatek od 374 900 zł. Wyposażenie to dwustrefowa klimatyzacja z filtrem Nanoe X, podgrzewane i wentylowane fotele przednie z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, podgrzewane tylne fotele boczne, inteligentny kluczyk szerokopasmowy, kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu, elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika sterowana ruchem nogi oraz 64-kolorowe oświetlenie ambient.

Lexus NX Overtrail jest też wyposażony pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3, 10-calowy wyświetlacz HUD, 14-calowy ekran systemu Lexus Link Pro z nawigacją w chmurze, bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto oraz usługi łączności Connected z pakietem transmisji danych na 4 lata. We wnętrzu jest pięć portów USB-C oraz jeden USB-A, a auto można zamówić z opcjonalnym dwuczęściowym otwieranym szklanym dachem panoramicznym.