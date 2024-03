Skoda Epiq odkrywa karty, nowy SUV na początek

Nowa Skoda Epiq ustawiona na 20-calowych kołach to przełom stylistyczny i techniczny. To także dowód na to, że czeska marka rusza z największą rewolucją od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Strategia przewiduje transformację nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię napędu.

Rozmach finansowy imponuje. Do 2027 roku Czesi zainwestują 5,6 mld euro (ponad 24 mld zł) w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. Stąd do 2026 roku pojawi się 6 zupełnie nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku. Czym zaskoczy nowa Skoda Epiq?

Nowa Skoda Epiq w przystępnej cenie

– Skoda Epiq będzie oferować mnóstwo funkcji w atrakcyjnej cenie, zapewniając przestronne wnętrze przy kompaktowych wymiarach – zapowiada Klaus Zellmer, szef Skoda Auto. –Klientom zależy na wyborze, dlatego rozwijamy naszą ofertę samochodów elektrycznych o ten popularny segment. Jestem przekonany, że Epiq będzie wyróżniał się nowoczesnym designem, praktycznym zasięgiem i przyjaznymi dla użytkownika technologiami – wszystko to w przystępnej cenie – podkreślił. Jak te okrągłe słowa przekładają się na rzeczywistość?

Skoda Epiq to nowy styl Modern Solid

Skoda Epiq to B-SUV o długości 4,1 m stworzony zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Wjeżdża do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje. Wybija się na tle obecnych propozycji firmy. Nawet ekstrawagancki Enyaq przy nowym SUV-ie wygląda skromnie.

Masywna przednia część Skody Epiq nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zostały zastąpione ciemnym szkłem, które skrywa w sobie najróżniejsze sensory. Wąskie reflektory Matrix LED na krawędzi auta rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Swoim ustawieniem tworzą kształt litery T, podobnie jak lampy z tyłu. Światła do jazdy dziennej rozciągają się na boki przypominając skrzydła. Tuż pod krawędzią maski biegnie pas świetlny. Nadwozie Skody Epiq pokrywa matowy, metaliczny lakier w jasnym odcieniu Moon White. Pazura dodają pomarańczowe dodatki.

Z przodu i z tyłu szczególnie wyróżniają się potężne zderzaki wykonane z opon pochodzących z recyklingu. Z tego samego materiału są również okładziny nadkoli. 20-calowe koła wypełniają błotniki po brzegi - kształt felg jest nie tylko efektowny, ale i aerodynamiczny. Osiem pionowych wlotów z przodu łapie powietrze do chłodzenia hamulców i innych układów.

Skoda Epiq zmieści pięć osób w przestronnym wnętrzu

Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej nowa Skoda Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym układem minimalistycznego kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Minimalizm to hasło, które przyświecało twórcom szerokiej deski rozdzielczej. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników.

Mamy tu dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji auta. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik. Skoda Epiq jako pierwsza stawia na maksymalne wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Dwuramienna kierownica dostała nowe logo, a także fizyczne przyciski i dotykowe pokrętła z akcentami Flashy Orange do sterowania kluczowymi funkcjami. Mobilny kluczyk cyfrowy pozwala na zarządzanie autem z poziomu telefonu.

Nowa Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To wynik o 110 litrów lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi?

Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq to tani elektryczny SUV dla ludu. Ile kosztuje?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 tys. euro (107 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nowa Skoda Elroq w 2024 roku, kombi zamiast Octavii i 7-osobowy SUV

Czesi poza małym SUV-em wprowadzą także 4,5-metrowy model Elroq, który w 2024 roku na rynku zastąpi Skodę Karoq. Będzie też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii.

Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.