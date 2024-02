Renault wprowadzi do Polski dwa nowe SUV-y. Unia zaostrza prawo

Renault w 2024 roku zaskoczy premierami. Dwa nowe modele SUV zagrają w kluczowych segmentach, stąd mogą zdecydować o zmianie sił na polskim rynku i awansie francuskiej marki w rankingu sprzedaży. Plan jest taki…

Unia Europejska chce bezpieczniejszych samochodów. Stąd od lipca 2024 roku w życie wejdzie dyrektywa GSR2 dotycząca wyposażenia aut. GSR to General Safety Regulation – ogólne przepisy bezpieczeństwa. "2" oznacza, że dotyczy elektronicznych asystentów kierowcy. Czyli nie chodzi o spełnienie norm zderzeniowych, a upchnięcie pod karoserią systemów wspierających prowadzącego auto. Lista wymaganego seryjnie wyposażania obejmuje m.in. system ISA, który rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości oraz informuje o nich kierowcę, do tego mają być czujniki lub kamera cofania oraz system pomagający kierowcy utrzymać się na pasie ruchu w razie jego przekroczenia lub niebezpieczeństwa przekroczenia i ryzykiem kolizji.

Spalinowe Renault Megane hatchback i kombi znika przez GSR2

Dołożenie tych rozwiązań do niektórych samochodów okazuje się nieopłacalne, stąd producenci wolą dany model skasować z oferty i wprowadzić zupełnie nowy. Tak stanie się w przypadku spalinowego Renault Megane – auto jako hatchback i klasyczne kombi zniknie z rynku i to mimo, pięciogwiazdkowego wyniku w testach zderzeniowych Euro NCAP. Co dostaniemy w zamian?

Oto nowy C-SUV E-Tech full hybrid zamiast Renault Megane

Lukę po kompaktowym Renault Megane (hatchback i kombi) wypełni nowy C-SUV. Francuzi liczą, że w ten sposób nie tylko utrzymają przy sobie floty, ale też przyciągną więcej klientów prywatnych. W końcu znaki na niebie i ziemi oraz najróżniejsi analitycy mówią, że klimat jest przyjazny, bo segment SUV-ów i crossoverów ma niesamowite wzięcie. Ludzie szukają modnych samochodów, ale pożądają czegoś mniej oczywistego. I tu na scenę wjedzie zupełnie nowy kompaktowy SUV Renault wyposażony w napęd hybrydowy E-Tech full hybrid.

Nowy SUV w stylu Renault Scenic czy Rafale, hybryda z silnikiem 1.2

Pod względem stylistycznym należy spodziewać się podobieństwa do nowego Renault Scenic czy Rafale. Następca klasycznego Megane najpewniej powstanie na platformie CMF-CD3, z której już korzysta Austral. Dlatego pod maską można spodziewać się pełnej hybrydy o systemowej mocy 200 KM. Ten układ wykorzystuje dwa silniki elektryczne, trzycylindrową jednostkę benzynową 1.2 Turbo/130 KM i przekładnię Multi-Mode (sprzęgło kłowe, osobne biegi dla silników spalinowych elektrycznych; łącznie aż 15 kombinacji). Renault utrzymuje, że taka hybryda zapewnia 80 proc. czasu jazdy w trybie elektrycznym po mieście.

Nowy C-SUV Renault oczywiście będzie wyposażony w systemy, których wymagają nowe przepisy UE. W Polsce zadebiutuje po wakacjach 2024 roku.

Kiedy nowy C-SUV Renault w Polsce? Szybciej zadebiutuje nowy Renault Captur

Nowe Renault Captur pojawi się wcześniej. Francuski hit przejdzie głęboką modernizację stylistyczną i techniczną, jak to miało miejsce w przypadku Clio. Stąd SUV po operacji plastycznej zyska światła do jazdy dziennej w kształcie połówek rombów. Ta forma staje się znakiem szczególnym kolejnych modeli producenta. Reflektory w technice LED też nie powinny dziwić - to dziś norma.

Nowe Renault Captur w stylu Renault Clio. W wyposażeniu OpenR Link

We wnętrzu cyfryzacja. Można spodziewać się nowe Renault Captur dostanie najnowszy system multimedialny OpenR Link znany m.in. z Australa. Układ korzysta z systemu operacyjnego Android Automotive. To oprogramowanie stworzone przez Google, kompatybilne z Android Auto i Apple CarPlay (łączność przewodowa i bezprzewodowa). Kierowca ma do dyspozycji kluczowe aplikacje, w tym Google Maps, asystenta głosowego Google oraz Google Play. Da się z nich korzystać nawet bez podłączania smartfona – i to właśnie zaleta systemu operacyjnego wykorzystującego software Google'a. System OpenR Link działa w chmurze i aktualizuje się automatycznie dzięki technologii Over-The-Air.

Kiedy nowe Renault Captur 2024 w Polsce? Jak cena?

Nowe Renault Captur w Polsce zadebiutuje na przełomie czerwca i lipca 2024 roku. Wtedy też poznamy ceny. Dziś Renault Captur w bazowej wersji equilibre kosztuje od 85 500 zł.